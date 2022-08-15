ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Видалити вапняний наліт з унітазу легко: візьміть всього два продукти

Новость на русском →
Понеділок 15 серпня 2022 13:16
Видалити вапняний наліт з унітазу легко: візьміть всього два продукти Фото: Як очистити туалет до блиску (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Видалення плям з унітазу може стати для вас дуже важким завданням, особливо, якщо ви не робили цього регулярно. Бруд, жорстка вода - все це призводить до вапняного нальоту.

Ось чому так важливо знати, як ретельно чистити унітаз.

Експерти поділилися своїми головними порадами для очищення, в яких використовуються тільки два інгредієнти, пише Express.

Як позбутися від нальоту

Золоте правило очищення унітаза від плям - використовувати нелужні засоби.

"Більшість плям на унітазах з'являються в місцях з жорсткою водою, тому важливо пам'ятати, що відбілювач не працює, і Вам потрібно буде використовувати продукт на основі кислоти, такий як засіб для видалення вапняного нальоту", - повідомляють експерти.

Відбілювач не позбавляє від вапняного нальоту, він робить його невидимим, і він зливається з кольором унітаза.

Ось чому плями на ньому з'являються швидко, хоча насправді вони ніколи не зникали.

Щоб переконатися, що вапняний наліт зник назавжди, експерти рекомендують використовувати оцет, щоб зробити власний потужний, але натуральний миючий засіб.

Як зробити розчин

Налийте півсклянки соди в миску і дайте настоятися не менше 15 хвилин.

Потім додайте оцет до соди. Розчин буде шипіти, але він відмінно очистить унітаз. Нанесіть розчин на губку і протріть унітаз. Через 10 хвилин промийте його. Якщо плями ще залишилися - протріть їх лимонним соком.

Читайте також, як швидко почистити раковину і позбутися від жахливого запаху.

А раніше ми писали, навіщо класти в слив кухонної раковини кульки з фольги.

Читайте РБК-Україна в Google News
уборка уборка дома
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя