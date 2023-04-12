Вот как выглядел бы Киев без авто и билбордов на набережной Днепра (фото и видео)

Как дизайнер создал анимацию альтернативного Киева

"Алексей Хворостенко (велосипедный мэр Киева) предложил мне создать утопию в его городе. Во время войны в Украине велосипеды стали важным и необходимым видом транспорта для граждан, а также основным источником доставки гуманитарной помощи", - написал дизайнер в своем Instagram.

Каменски создает короткометражные анимационные фильмы о городах, удобных для людей с 2020 года. Такие визуализации он разработал для Мадрида, Лиссабона, Берлина, Брюсселя, Штутгарта, Токио - всего более 20 городов.

"Я верю в силу образов. Важно увидеть, что произойдет, если улицы, где преобладают автомобили, мы представим местом, удобным для людей. Мои утопические анимации - это визуальные аргументы для перемен. С помощью своих утопий я хочу делать возможности видимыми. Это приглашение задуматься о нашей реальности, а обществу посмотреть в зеркало", - заявил дизайнер.

Так художник "видит" современное состояние набережной (скриншот с видео)

Как будет выглядеть Киев без авто на набережной Днепра

Дизайнер "увидел" новый Киев без автодороги на набережной Днепра. Вместо дороги он разместил зеленую зону отдыха, обустроенную удобными лавочками и велосипедной дорожкой.

Для визуализации Каменски выбрал отрезок набережной вблизи Почтовой площади. Анимационный ролик создавал на основе фотографий локации, которые предоставил Алексей Хворостенко.

Такой может быть набережная без автомобилей, дороги и билбордов (скриншот с видео)