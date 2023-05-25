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Как за 5 минут почистить много молодого картофеля: простые лайфхаки

Как почистить много молодого картофеля (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В сезон молодого картофеля хочется побаловать семью блюдами из доступного корнеплода. Однако чистка может отнять много времени.

Лайфхаком, который поможет быстро почистить молодой картофель, поделилась блоггер Юлиана под ником "uliana_85_" в TikTok.

Поможет соль

Много молодого картофеля можно почистить за 5 минут. Только важно, что картофель должен быть молодой и очень свежий. По размеру - средний или маленький.

Овощ нужно выложить в кастрюлю и засыпать солью грубого помола. После этого накрыть сверху крышкой и хорошо потрясти - за этот период картофель очистится.

В конце соль и лишнюю кожицу хорошо смойте холодной водой.

Замачивание в воде

Для того чтобы быстро почистить молодой картофель нужно положить его в кастрюлю, накрыть крышкой и дать постоять некоторое время. Затем нужно хорошенько потрясти и слить воду. При необходимости можно повторить.

Можно также положить корнеплоды в пакет, завязав его и потрясти содержимое.

Перепад температур

Хорошо поможет очистить картофель от кожуры воздействие высоких температур. Для этого необходимо залить картофель кипятком и через несколько секунд поместить картофель в ледяную воду. В результате кожура должна слезть.

Раньше мы сообщали, чем отмыть руки после чистки молодого картофеля.

Также мы писали зачем надрезать картофель перед посадкой и как правильно это делать.

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