Коли і як потрібно прибирати новорічну ялинку: не допускайте ці помилки!

Новорічні та різдвяні свята добігають кінця і приходить пора прибирати найголовніший святковий атрибут – ялинку. У кожній родині рішення прибрати ялинку приймають самостійно, і багато людей відкладають це завдання до кінця січня.

Коли ж потрібно прибирати ялинку і як це зробити правильно, щоб не накликати на себе неприємності – читайте нижче.

Живе дерево довго стояти не може і потрібно від нього позбутися відразу після закінчення свят. Штучні ялинки можуть стояти довго, але варто прибрати її якомога швидше.

Найоптимальніше - прибрати ялинку після 20-21 січня, після закінчення всіх свят.

Чому потрібно прибрати ялинку

Через три тижні в ялинці може утворитися пиловий кліщ або з'явитися грибок. Це особливо небезпечно для маленьких дітей, алергіків і домашніх тварин.

Якщо у ваших домочадців з'явився нежить, чхання, свербіж в носоглотці – це привід прибрати ялинку раніше запланованого терміну.

Якщо у ялинки вже зовсім "втомлений вигляд", голки почали обсипатися – знімайте Іграшки та прибирайте це дерево.

Є і народні прикмети, які говорять про те, що ялинку пора прибирати. Якщо кінчики голок стали коричневого кольору, то це говорить про те, що ялинка вже ввібрала в себе всю негативну енергію і пора з нею розлучитися.

Якщо з ялинки почала падати ялинкові іграшки або злітати дощик – домовик натякає, що пора прибирати новорічну красуню.

Якщо стовбур дерева почав тріскатися або розшаровуватися – то позбавляйтеся від ялинки негайно.

Як правильно прибрати новорічну ялинку

Зі штучної ялинки потрібно зняти всі іграшки та прикраси. Потім розібрати на гілочки або залишити в зібраному вигляді, але обов'язково протерти вологою серветкою, змоченою в оцті. А тільки після цього упакувати та заховати.

З живою ялинкою процес буде трохи складніше. Розстеліть під ялинкою газету, великі аркуші паперу або непотрібні ганчірки – це захистить ваш підлогу від голок і допоможе швидко прибрати.

Зніміть всі ялинкові іграшки, а потім акуратно починайте знімати гірлянди. Після цього обмотайте ялинку плівкою і виносьте з дому.

Не викидайте ялинку в сміттєвий контейнер, а здайте на утилізацію. Пункти прийому є в кожному місті й ваша ялинка може принести користь в майбутньому.