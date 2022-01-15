Коли і як потрібно прибирати новорічну ялинку: не допускайте ці помилки!
Новорічні та різдвяні свята добігають кінця і приходить пора прибирати найголовніший святковий атрибут – ялинку. У кожній родині рішення прибрати ялинку приймають самостійно, і багато людей відкладають це завдання до кінця січня.
Коли ж потрібно прибирати ялинку і як це зробити правильно, щоб не накликати на себе неприємності – читайте нижче.
Живе дерево довго стояти не може і потрібно від нього позбутися відразу після закінчення свят. Штучні ялинки можуть стояти довго, але варто прибрати її якомога швидше.
Найоптимальніше - прибрати ялинку після 20-21 січня, після закінчення всіх свят.
Чому потрібно прибрати ялинку
Через три тижні в ялинці може утворитися пиловий кліщ або з'явитися грибок. Це особливо небезпечно для маленьких дітей, алергіків і домашніх тварин.
Якщо у ваших домочадців з'явився нежить, чхання, свербіж в носоглотці – це привід прибрати ялинку раніше запланованого терміну.
Якщо у ялинки вже зовсім "втомлений вигляд", голки почали обсипатися – знімайте Іграшки та прибирайте це дерево.
Є і народні прикмети, які говорять про те, що ялинку пора прибирати. Якщо кінчики голок стали коричневого кольору, то це говорить про те, що ялинка вже ввібрала в себе всю негативну енергію і пора з нею розлучитися.
Якщо з ялинки почала падати ялинкові іграшки або злітати дощик – домовик натякає, що пора прибирати новорічну красуню.
Якщо стовбур дерева почав тріскатися або розшаровуватися – то позбавляйтеся від ялинки негайно.
Як правильно прибрати новорічну ялинку
Зі штучної ялинки потрібно зняти всі іграшки та прикраси. Потім розібрати на гілочки або залишити в зібраному вигляді, але обов'язково протерти вологою серветкою, змоченою в оцті. А тільки після цього упакувати та заховати.
З живою ялинкою процес буде трохи складніше. Розстеліть під ялинкою газету, великі аркуші паперу або непотрібні ганчірки – це захистить ваш підлогу від голок і допоможе швидко прибрати.
Зніміть всі ялинкові іграшки, а потім акуратно починайте знімати гірлянди. Після цього обмотайте ялинку плівкою і виносьте з дому.
Не викидайте ялинку в сміттєвий контейнер, а здайте на утилізацію. Пункти прийому є в кожному місті й ваша ялинка може принести користь в майбутньому.
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