Вот почему выпечка не пропекается в течение времени, который указан в рецепте

Часто так случается, что при выпекании пирога или торта возникают проблемы. В частности, коржи могут не пропекаться, хотя вы готовили все согласно рецепту. Этому есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

В частности, при выпекании торта следует учитывать несколько вещей, которые могут повлиять на время приготовления.

Духовка

Основным фактором, влияющим на время приготовления торта, является температура духовки. Это не удивительно, когда духовка работает ниже температуры, часто по крайней мере на 25 градусов.

Однако некоторые духовки имеют большую мощность, если стороны торта подрумянятся до того, как застынет центр, то нужно снизить температуру.

Чтобы увидеть, как работает ваша духовка, купите специальный термометр и положите его на центральную решетку. Включите духовку до нужной температуры и проверьте термометр, чтобы увидеть фактическую внутреннюю температуру.

Решетка

Решетка должна быть расположена посреди духовки. Всегда помните, что для равномерного приготовления должна быть циркуляция воздуха, поэтому если в духовке есть другие блюда, они могут замедлить приготовление.

Каждый предмет будет выделять пар и воздействовать на циркуляцию горячего воздуха. Это одна из причин, почему многие профессиональные пекари предпочитают конвекционные духовки.

Другое дело, которое вы можете сделать, чтобы обеспечить равномерное приготовление, это развернуть противень. Это полезная привычка, потому что многие духовки имеют горячие точки.

Часто задняя часть духовки горячее передней. Частое открывание дверцы во время приготовления приведет к снижению температуры, что может продлить время приготовления.

Формы

Размер и размеры формы влияют на выпекание торта. Если у вас нет формы именно тех размеров, которых требует рецепт, придется уделять особое внимание.

Если, например, вы используете противень большего размера, то вполне понятно, что ваше тесто не поднимется так высоко, как нужно.

К тому же если в рецепте указан диапазон времени (например, 35-45 минут), то используйте меньшее время. Чтобы быть в безопасности, желательно приступать к проверке готовности примерно за пять минут до окончания.

Признаки того, что торт полностью испечен

Внимательно посмотрите на центр и края выпечки. Тесто не должно двигаться, когда вы встряхиваете форму. Далее возьмите шпажку и вставьте в центр - на ней не должно быть теста.

Также посмотрите, отстают ли бортики торта от формы - это знак того, что он готов.

Кроме того, позаботьтесь о верхней части торта. Если пирог пропечется, поверхность станет слегка упругой при нажатии.