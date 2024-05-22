Ось чому випічка не пропікається протягом часу, який зазначено в рецепті

Часто так трапляється, що під час випікання пирога чи торту виникають проблеми. Зокрема, коржі можуть не пропектися, хоча ви готували все згідно з рецептом. Цьому є декілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart .

Зокрема, під час випікання торта слід враховувати кілька речей, які можуть вплинути на час приготування.

Духовка

Основним фактором, який впливає на час приготування торта, є температура духовки. Це не дивно, коли духовка працює нижче температури, часто принаймні на 25 градусів.

Однак, деякі духовки мають більшу потужність, якщо сторони торта підрум’яняться до того, як застигне центр, то потрібно знизити температуру.

Щоб побачити, як працює ваша духовка, купіть спеціальний термометр і покладіть його на центральну решітку. Увімкніть духовку до потрібної температури і перевірте термометр, щоб побачити фактичну внутрішню температуру.

Решітка

Решітка має бути розташована посередині духовки. Завжди пам’ятайте, що для рівномірного приготування має бути циркуляція повітря, тому, якщо у духовці є інші страви, вони можуть уповільнити приготування.

Кожен предмет буде виділяти пару і впливати на циркуляцію гарячого повітря. Це одна з причин, чому багато професійних пекарів віддають перевагу конвекційним духовкам.

Інша річ, яку ви можете зробити, щоб забезпечити рівномірне приготування, це повернути деко. Це корисна звичка, тому що багато духовок мають гарячі точки.

Часто задня частина духовки гарячіша за передню. А часте відкривання дверцят під час приготування призведе до зниження температури, що може подовжити час приготування.

Форми

Розмір і розміри форми впливають на випікання торта. Якщо у вас немає форми саме тих розмірів, яких вимагає рецепт, то доведеться приділяти особливу увагу.

Якщо, наприклад, ви використовуєте деко більшого розміру, то цілком зрозуміло, що ваше тісто не підніметься так високо, як потрібно.

До того ж, якщо в рецепті зазначено діапазон часу (наприклад, 35-45 хвилин), то використовуйте менший час. Щоб бути в безпеці, бажано починати перевірку готовності приблизно за п’ять хвилин до закінчення.

Ознаки того, що торт повністю випечений

Подивіться уважно на центр і краї випічки. Тісто не повинно рухатись, коли ви струшуєте форму. Далі візьміть шпажку та вставте в центр - на ній не повинно бути тіста.

Також подивіться, чи бортики торта відстають від форми - це знак того, що він готовий.

Окрім того, подбайте про верхню частину торта. Якщо пиріг пропечеться, поверхня стане злегка пружною при натисканні.