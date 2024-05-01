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Нужно ли смазывать бумажные формы для пасок перед выпеканием

Среда 01 мая 2024 18:08
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Нужно ли смазывать бумажные формы для пасок перед выпеканием Нужно ли смазывать формы для ремней (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Особенной выпечкой на Пасху является паска. Все чаще люди стали покупать бумажные формы. Следует знать, нужно ли смазывать такие формы растительным маслом.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие формы лучше подойдут для выпечки как правильно их использовать.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Good house и Світ порад.

Нужно ли смазывать внутри формы

Обычно бумажные формы нужно просто на одну треть заполнить тестом и поставить на отстаивание.

Перед выпеканием бумажные формы не смазывают предварительно растительным маслом, ведь после выпечки паски не нужно извлекать из форм.

Однако если вы купите светлые формочки, тогда стенки не смазывайте. Но дно все равно придется смазать растительным маслом или сливочным маслом.

После приготовления тесто нужно поставить отдыхать в тихое, теплое место. Когда тесто увеличится почти в 2 раза, заняв 2/3 общего объема формочек, отправьте паски выпекаться.

Если вы выпекаете в формочках из бумаги, не ставьте температуру более 200°C, чтобы бумага не подгорела. Полностью хватит до 190°C.

Готовность пасок проверяйте с помощью деревянной шпажки. Сделайте это, когда верхушки пасок зарумянятся.

Чем можно смазывать металлические формы для кулича

В магазинах можно найти разнообразные металлические формы для паски. Они уходят с антипригарным покрытием, разъемные.

Формы с антипригарным покрытием похожи на чаши для мультиварки, ведь они невысокие, из сплава и покрыты специальным составом. Поэтому такие формы не нужно смазывать.

Однако, если вы используете формы еще ваших бабушек, то их нужно смазывать перед выпечкой. Все потому, что это могут быть жестяные банки из-под консервов, поэтому их дно и стенки форм необходимо выстелить специальной бумагой для выпечки.

Также можно смазать растительным или сливочным маслом, чтобы выпечка не прилипала.

Преимущества металлических форм для выпечки:

  • паска в ней хорошо пропекается
  • такая форма долговечна
  • из таких форм можно легко достать выпечку, не повредив ее. Также форму можно использовать и для других целей

Ранее мы сообщали, каких ошибок при выпекании паски категорически нельзя допускать.

Также мы писали, нужно ли силиконовую форму смазывать растительным маслом перед выпеканием.

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