Почему в раннем возрасте появляются седые волосы и можно ли их вырывать

Часто в раннем возрасте люди жалуются на появление седых волос. Если вырвать такой волосок, то на его месте может вырасти снова такой же. Однако есть некоторые причины, по которым могут появляться седые волосы.

Об этом рассказала дерматолог, трихолог и косметолог Ирина Литвинова в Instagram .

Почему появится седые волосы

По словам врача, цвет волос зависит от уровня меланина, чем выше он, тем волосы темнее. В организме также существуют и другие пигменты, влияющие на оттенок волос.

Волосы седеют от корней потому, что в клетки, которые вновь образуются, по какой-то причине пигмент поступает в недостаточном количестве или не поступает вообще. Седые волосы отличаются от другого только отсутствием пигмента.

Важно помнить, что седина не всегда связана с возрастом. Она может быть ранней, если появляется до 25 лет. Причины следует искать в генетике, эндокринной и иммунной системе, ЖКТ.

Врач говорит, что обычно после 45 лет снижается уровень гормонов, управляющих биологическими циклами организма, в том числе кожи и волос. Поэтому поседение является признаком физиологических процессов.

Как предотвратить появление

На естественный цвет волос и седину можно воздействовать. Однако это действует, к сожалению, не всегда. Если заполнить в организме дефицит цинка, меди, железа, марганца, парааминобензойной кислоты и других - шансы есть.

Эксперт говорит, что по необходимости такая терапия назначается трихологами в виде БАДов, потому что подобных лекарственных средств не существует.

Ранняя седина также может быть связана с дисфункцией щитовидной железы и йододефицитом, а также с нарушением пищеварения.

К тому же цвет волос зависит и от наличия витаминов группы В - В6, фолиевой и пантотеновой кислот. Хороший блеск волосам добавляет сера, входящая в состав серосодержащих аминокислот - цистеина и метионина.

Важно, что дефицит жирных кислот омега-3 является одной из причин отмирания волосяных фолликулов, замедления роста и выпадения волос. Поэтому они должны быть в рационе в достаточном количестве.

Можно ли вырывать седые волосы

Седые волосы вырывать нельзя, ведь все равно вырастут такие же.

Врач добавила, что препараты "Антисивин" и подобные применять не стоит, ведь они могут содержать токсичный свинец и придавать волосам рыжий оттенок.