Вот почему не стоит рассказывать о своих планах и целях: объяснение психологов

Все мы имеем в жизни цели, планы и мечты. Однако ими не стоит делиться, поскольку это значительно снизит шансы на успех.

О том, почему не стоит разглашать о своих планах и целях, рассказали психологи паблика purport_app в своем Instagram.

Удовлетворение психологическим вознаграждением

Имеется в виду, когда вы делитесь своими планами, то получаете психологическое вознаграждение подобно тому, когда вы уже достигли своей цели.

В результате чего вы будете чувствовать себя, как будто уже реализовали желаемое и мотивация осуществлять планы уменьшится. Мечтать это, конечно, прекрасно и полезно, однако лучше держать мысли при себе.

Критика других

Если вы всем будете рассказывать о своих целях, вы можете столкнуться с критикой. Можете услышать фразы, вроде "Что за глупости ты придумал?", "У тебя вряд ли что-нибудь получится", "Ты недостаточно компетентна (компетентен) для этого" и т. д.

Негативная реакция окружения может подорвать вашу веру и уверенность в успехе.

Однако даже если вы уже столкнулись с этим, не стоит думать, что другие правы. Вы сами должны знать лучшее, что вам нужно и как идти к своим мечтам.

Разрыв между намерениями и поведением

Имеется в виду, что разрыв - это разница между тем, что мы намерены совершить и наши настоящие действия. В результате разглашения целей разрыв увеличивается.

Лучше уж никому не рассказывайте о задуманном и идите к своим целям, тогда есть большая вероятность, что желаемое сбудется.