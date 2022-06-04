Ніколи не чистіть вуха таким способом: це небезпечно для здоров'я
Чистити вуха ватяними паличками неймовірно приємно, але це може бути дуже небезпечно для здоров'я.
Так вважають експерти, пише The Sun.
Чому вушну сірку слід залишати недоторканою
Вушна сірка не є ознакою того, що ваші вуха брудні. Її виділення - це абсолютно природно.
Вона виробляється клітинами, що вистилають зовнішнє вухо і слуховий прохід, і складається з природної маслянистої речовини, що виробляється сальними залозами.
Це натуральне масло змішується з брудом, потом і омертвілими клітинами шкіри, які з'являються, коли ви чистите вуха ватною паличкою.
Вушна сірка діє як бар'єр і захищає від проникнення вірусів і шкідливих бактерій в слуховий прохід. Вуха зазвичай самоочищаються.
Доктор Джеррі Лін, фахівець з вуха, носа і горла в університеті Луїсвілля, повідомив, що іноді вам, можливо, доведеться відвідати лікаря.
Ніколи не чистіть так вуха!
Але є речі, які ви можете робити вдома, і для цього не потрібні ватні палички.
За словами доктора, ніколи не можна засовувати ватну паличку в вухо.
"Вони займають більшу частину діаметра слухового проходу. Тому при їх використанні сірка забивається глибше в слуховий прохід", - повідомив медик.
"У гіршому випадку сірка може застрягти в барабанній перетинці і, можливо, навіть створити перфорацію барабанної перетинки", - попереджає Джеррі Лін.
Як правильно чистити вуха
Використання вушних крапель може допомогти. Рідкі розчини допомагають розріджувати і пом'якшувати вушну сірку, що призводить до її руйнування і виходу з вуха. Зазвичай такі краплі продаються в аптеках.
Рослинна олія (оливкова) допоможе почистити сірку у вухах. Закапайте кілька крапель за допомогою піпетки.
Сода. Все, що вам потрібно зробити, це розчинити половину чайної ложки харчової соди у воді й висипати її в пляшку з дозатором або піпеткою. Потім нахиліть голову набік і закапайте в вухо п'ять-десять крапель розчину.
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