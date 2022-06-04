Ніколи не чистіть вуха таким способом: це небезпечно для здоров'я

Чистити вуха ватяними паличками неймовірно приємно, але це може бути дуже небезпечно для здоров'я.

Чому вушну сірку слід залишати недоторканою

Вушна сірка не є ознакою того, що ваші вуха брудні. Її виділення - це абсолютно природно.

Вона виробляється клітинами, що вистилають зовнішнє вухо і слуховий прохід, і складається з природної маслянистої речовини, що виробляється сальними залозами.

Це натуральне масло змішується з брудом, потом і омертвілими клітинами шкіри, які з'являються, коли ви чистите вуха ватною паличкою.

Вушна сірка діє як бар'єр і захищає від проникнення вірусів і шкідливих бактерій в слуховий прохід. Вуха зазвичай самоочищаються.

Доктор Джеррі Лін, фахівець з вуха, носа і горла в університеті Луїсвілля, повідомив, що іноді вам, можливо, доведеться відвідати лікаря.

Ніколи не чистіть так вуха!

Але є речі, які ви можете робити вдома, і для цього не потрібні ватні палички.

За словами доктора, ніколи не можна засовувати ватну паличку в вухо.

"Вони займають більшу частину діаметра слухового проходу. Тому при їх використанні сірка забивається глибше в слуховий прохід", - повідомив медик.

"У гіршому випадку сірка може застрягти в барабанній перетинці і, можливо, навіть створити перфорацію барабанної перетинки", - попереджає Джеррі Лін.

Як правильно чистити вуха

Використання вушних крапель може допомогти. Рідкі розчини допомагають розріджувати і пом'якшувати вушну сірку, що призводить до її руйнування і виходу з вуха. Зазвичай такі краплі продаються в аптеках.

Рослинна олія (оливкова) допоможе почистити сірку у вухах. Закапайте кілька крапель за допомогою піпетки.

Сода. Все, що вам потрібно зробити, це розчинити половину чайної ложки харчової соди у воді й висипати її в пляшку з дозатором або піпеткою. Потім нахиліть голову набік і закапайте в вухо п'ять-десять крапель розчину.