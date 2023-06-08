Как быстро охладить автомобиль без кондиционера: самые простые способы

Утром оставили машину в тени, а днем забрали с палящего солнца или же пришлось постоять в пробке под яркими солнечными лучами - и ваш автомобиль нагрелся. А кондиционера нет или он неисправен. Когда авто нагревается, то внутри не просто жарко, а адски жарко.

Кондиционеры потребляют много топлива

Современные автомобили оснащены кондиционерами и многие знают, что в жаркие месяцы - он становится просто спасением и дает необходимый комфорт. Но с точки зрения топлива, он очень прожорлив и если вы вынуждены много ездить летом, то постоянно включать кондиционер - очень дорого.

Таксисты утверждают, что со включенным кондиционером расход топлива - около 13 литров на 100 км. А без - расход топлива падает до 9-10 литров.

Кроме того, они советуют при скорости ниже 70 км/в час не включать кондиционер, а открывать окна. Пока скорость достаточно низкая, воздухообмен достаточен и нет большого сопротивления воздуха.

Как же охладить автомобиль?

1. Проветрить автомобиль

Откройте оба окна с одной стороны автомобиля, проветрите салон, покачивая дверь на противоположной стороне вперед и назад. Со стороны это выглядит не очень, но вот выгнать горячий воздух из салона помогает довольно быстро.

2. Используйте нижние вентиляционные отверстия

Почувствовать более прохладный воздух в ногах очень приятно и это заставит теплый воздух быстро подняться вверх и выйти через открытые окна. При этом не забудьте закрыть верхние дефлекторы приборной панели, чтобы поток воздуха, поступающий в автомобиль, был направлен вверх.

3. Держите окна открытыми

Когда вы начали движение, держите окна открытыми в течение нескольких минут, чтобы горячий воздух полностью вышел. Делайте это до тех пор, пока воздух из вентиляционных отверстий не станет холоднее, чем температура снаружи.

4. Используйте окна и двери

Опустите одно из окон и принудительно создайте "сквозняк" - откройте противоположную дверь. Это создаст поток воздуха и поможет быстро снизить температуру в салоне, так как внутри он будет рециркулировать.