Вот почему телефон нужно всегда класть экраном вниз

Посмотрите как вы кладете телефон на стол: экраном вверх или вниз. На самом деле, от этой привычки может зависеть нормальное функционирование устройства в будущем.

О том, почему всегда нужно класть мобильным экраном вниз - читайте в материале Styler.

Защита камеры

Положение мобильного экрана вниз поможет защитить камеру от царапин. Также бывает, что мы кладем мобильные не на ровную и чистую поверхность, в результате чего еще больший риск повредить камеру. А это может привести к ухудшению качества фото и видео.

Избегание перегрева

Современные смартфоны оснащены автоматической системой охлаждения, которая срабатывает тогда, когда устройство в этом нуждается. Например, если в систему поступает сигнал о повышении температуры до недопустимого уровня, она сработает и начнет охлаждать телефон.

Если же класть смартфон экраном вверх, система охлаждения не сможет сработать. Ведь вместо доступа к воздуху у нее будет просто какая-то поверхность, на которую вы положили устройство.

Предотвратить случайные действия в мобильном

Когда вы кладете телефон экраном вверх, например, на стол, может быть, что вы ненамеренно рукой нажмете на включенный экран. Это приведет к тому, что мобильный начнет выполнять какие-то действия, что может быть очень нежелательно.

Если телефон лежит экраном вниз, то вероятность случайного нажатия на экран значительно снижается.

Экономия заряда

Когда на телефон будут приходить сообщения, мобильный, если будет лежать экраном вверх, то будет включаться. А если вниз - то нет.

Это позволит экономить заряд батареи и реже заряжать смартфон. К тому же продлит срок его службы.