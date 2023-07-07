Где спрятать и как уберечь от воров ценные вещи на пляже

Во время купания на открытых пляжах большой риск кражи личных вещей, особенно телефонов. В таком людном месте следует эффективно спрятать личные вещи.

Где спрятать от воров ценные вещи - читайте ниже.

Ходите на пляж в компании

Так вы сможете купаться поочередно, и кто-то один всегда будет рядом с вашими ценными вещами.

Также можно использовать старые баночки из-под лосьона. Деньги, ключи и телефон можно спрятать в пустую бутылочку из-под солнцезащитного крема или других средств.

Такие баночки не привлекут внимание воров.

Сделайте тайник

Можно использовать обычный пакетик - положить в него все самое ценное и закопать, а на месте тайника оставить опознавательный знак, например обувь.

В частности, если вы пришли на пляж один и вам совсем не хочется оставлять свои вещи на берегу, вам поможет специальная водонепроницаемая сумка. Вы можете сложить все вещи в нее и смело идти купаться.

Воздержитесь от ярких нарядов

Чтобы не стать жертвой воров, не стоит одеваться ярко, лучше всего отдавать предпочтение обычной одежде. Важно помнить, что воры оценивают состоятельность людей по одежде. Поэтому не стоит привлекать внимание.

Пластиковый контейнер

Все ценные вещи можно положить в пластиковый контейнер, закопать в песок и положить сверху свое пляжное полотенце.

Если такой вариант по разным причинам не подходит, то можно все положить в чистые детские подгузники, ведь воры вряд ли захотят копаться в них.

Также можно отдельно спрятать деньги в расческе для волос, но для этого нужно иметь такую, чтобы можно было убрать верхнюю часть и положить в ее середину.

Обувь

Спрятать ценные вещи можно в кроссовках. После того как вы сняли обувь, их нужно положить внутрь.

Также можно использовать старую обувь. Для этого нужно прорезать щель в подошве, куда можно спрятать деньги или банковскую карту.

Соседи

Распространенный вариант - подружиться с соседями. Лучше выбрать семейную пару с детьми и вежливо попросить присмотреть за вашими вещами.

Обычно новые знакомые не отказывают в просьбе, а затем сами просят присмотреть за их вещами.