Соседи умрут от зависти: копеечное средство из аптеки для супер-урожая на огороде

Чтобы сделать действенное удобрение для огорода, не нужно тратить сотни или тысячи на магазинную "химию", ведь есть более простое решение. Для этого вам понадобится зайти в аптеку и потратить гривен тридцать или порыться в домашней аптечке.

Речь идет об обычном йоде

Йод идеально подходит для таких растений как:

томат,

огурец,

баклажан,

перец,

клубника,

капуста.

Интересно, что овощи после такой подкормки будут не только быстрее расти, но и будут иметь лучший вкус.

Назначение йода в садоводстве:

Борьба с вредителями.

Корневые подкормки.

Избавление от тли и мучнистой росы, грибковых поражений растений.

Стимулирование роста плодовых культур с целью получения хорошего урожая.

Профилактическая обработка с целью уничтожения вредителей.

Как приготовить раствор

Для ранней подкормки необходимо в десятилитровое ведро воды внести примерно 1 мл йода и вливать раствор непосредственно под корень. Такая подкормка производится еще до того, как появилась завязь для плодов. Обрабатывать нужно раз в 14 дней.

Старайтесь не делать этого чаще, чтобы не испортить растения. Если вы увидели, что образовалось достаточное количество завязи, на которой появятся плоды, можете повторить подкормку, но при этом раствор несколько изменить.

Теперь на десятилитровое ведро воды кроме 1 мл йода нужно ввести 150 мл перекиси водорода 3% и 1 л сыворотки из коровьего молока. Применяют раствор не чаще одного раза в 5 дней.

Помогает такого рода обработка не только для подкормки, но и для борьбы с вредными микроорганизмами, спорами грибов и вирусов.