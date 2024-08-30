Вот почему вам непременно нужно есть хумус: 5 преимуществ для здоровья

Топ-5 преимуществ хумуса для здоровья

Полезный источник клетчатки

Изготовленный из нута хумус естественным образом богат клетчаткой. Исследования подтверждают, что тип клетчатки в нуте оказывает положительное влияние на здоровье нашего кишечника, способствуя росту количества полезных бактерий, которые, в свою очередь, помогают улучшить здоровье кишечника.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Фасоль и бобовые, как и нут, богаты белком, стойким крахмалом и клетчаткой, что замедляет скорость, с которой мы их переварим. Это означает, что они обладают низким гликемическим индексом (ГИ) и выделяют свою энергию более стабильно. Употребление большего количества продуктов с низким ГИ помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и может поддерживать уровень сахара в крови.

Полезен для сердца

Хумус содержит богатый нут клетчаткой, а также оливковое масло и семена кунжута, которые являются источником полезных для сердца мононенасыщенных жиров. Исследования показывают, что диеты, богатые бобовыми, такими как нут, могут помочь снизить уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), тогда как мононенасыщенные жиры, особенно оливковое масло, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы полагаетесь на купленный в магазине хумус, всегда проверяйте этикетку, поскольку некоторые бренды заменяют оливковое масло подсолнечным или рапсовым маслом, поскольку это более дешевая альтернатива.

Хумус богат растительным белоком (Скриншот)

Помогает контролировать вес

Регулярное включение нута в рацион, как представляется, связано с меньшим весом, более низким индексом массы тела (ИМТ) и предпочтительным окружностью талии. Это отчасти благодаря типу крахмала в нуте, одна треть которого является типом под названием амилоза. Этот крахмал более устойчив к нашим пищеварительным ферментам, что означает, что чем больше амилозы в пище, тем хуже она усваивается.

Обильный противовоспалительными ингредиентами

Классические ингредиенты, используемые для приготовления традиционного хумуса, такие как нут, семена кунжута и оливковое масло, обладают полезными свойствами, в частности противовоспалительными. Фактически говорят, что оливковое масло первого отжима оказывает противовоспалительное действие, не уступающее ибупрофену.

Можно ли есть хумус всем?

Хумус безопасен для большинства людей, однако если у вас аллергия на любой из ингредиентов, таких как нут (бобовые), семена кунжута или чеснок, вам следует избегать его потребления. Следует также помнить, что купленный в магазине хумус может содержать неожиданные добавки, поэтому перед покупкой всегда проверяйте этикетки.