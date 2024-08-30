Ось чому вам неодмінно треба їсти хумус: 5 переваг для здоров’я

Топ-5 переваг хумусу для здоров’я

Корисне джерело клітковини

Виготовлений із нуту хумус природним чином багатий на клітковину. Дослідження підтверджують, що тип клітковини в нуті позитивно впливає на здоров’я нашого кишечника, сприяючи зростанню кількості корисних бактерій, які, у свою чергу, допомагають покращити здоров’я кишечника.

Допомогає контролювати рівень цукру в крові

Квасоля та бобові, як і нут, багаті білком, стійким крохмалем і клітковиною, що уповільнює швидкість, з якою ми їх перетравлюємо. Це означає, що вони мають низький глікемічний індекс (ГІ) і виділяють свою енергію стабільніше. Вживання більшої кількості цих продуктів із низьким ГІ допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та може підтримувати рівень цукру в крові.

Корисний для серця

Хумус містить багатий клітковиною нут, а також оливкову олію та насіння кунжуту, які є джерелом корисних для серця мононенасичених жирів. Дослідження показують, що дієти, багаті бобовими, такими як нут, можуть допомогти знизити рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), тоді як мононенасичені жири, особливо оливкова олія, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Якщо ви покладаєтеся на куплений у магазині хумус, завжди перевіряйте етикетку, оскільки деякі бренди замінюють оливкову олію соняшниковою або рапсовою олією, оскільки це дешевша альтернатива.

Хумус багатий на рослинний білок (Скриншот)

Допомогає контролювати вагу

Регулярне включення нуту в раціон, як видається, пов’язане з меншою вагою, нижчим індексом маси тіла (ІМТ) і кращим окружністю талії. Це частково завдяки типу крохмалю в нуті, одна третина якого є типом під назвою амілоза. Цей крохмаль більш стійкий до наших травних ферментів, що означає, що чим більше амілози в їжі, тим гірше вона засвоюється.

Багатий протизапальними інгредієнтами

Класичні інгредієнти, які використовуються для приготування традиційного хумусу, такі як нут, насіння кунжуту та оливкова олія, мають корисні властивості, зокрема протизапальні. Фактично кажуть, що оливкова олія першого віджиму має протизапальну дію, яка не поступається ібупрофену.

Чи можна їсти хумус всім?

Хумус безпечний для більшості людей, однак, якщо у вас алергія на будь-який з інгредієнтів, таких як нут (бобові), насіння кунжуту або часник, вам слід уникати його споживання. Варто також пам’ятати, що куплений у магазині хумус може містити несподівані добавки, тому перед покупкою завжди перевіряйте етикетки.