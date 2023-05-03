Вот почему категорически нельзя убирать в доме вечером

Часто люди долго задерживают на работе и когда приходят домой, еще начинают убирать. Однако считается, что вечером категорически нельзя подметать пол, ведь могут возникнуть неприятности.

Почему нельзя подметать поздно вечером

Народные приметы говорят, что вечером нельзя убирать, ведь так можно привлечь в дом бедность.

Кроме того, наши предки верили, что именно ночью ведьмы и колдуны проводили свои магические ритуалы, поэтому считалось, что ночная уборка может привлечь в дом беспокойство.

Если подметать вечером, то можно выбросить из дома положительную энергию. Кроме того, веник имеет форму метлы, являющейся атрибутом нечистой силы. Чтобы не призывать к дому злых духов, лучше подождать до утра.

К тому же вечерняя уборка может мешать соседям и вызвать шум, если вы живете в многоквартирном доме.

Также не лучшей идеей будет поднимать всю эту пыль ночью с закрытыми окнами. Эксперты говорят, что лучше всего убрать утром.

Как быстро подмести

Если вы ждете гостей и нужно быстро убрать в доме, то есть простой способ.

В общем подметить нужно плавно, чтобы пыль не поднялась в воздух. Затем воспользуйтесь совком.

К тому же удалить всю пыль с пола поможет капроновые колготки. Необходимо взять ножницы и разрезать капроновый чулок на две. Затем поместите часть вокруг метлы.

Далее, когда вы будете проводить картонными колготами по земле, то они будут притягивать всевозможные частицы: пыль, ворсинки, волосы и остатки пищи.