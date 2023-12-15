Сколько стоит переоформление авто

Переоформление транспортного средства может потребоваться по разным причинам. Украинцы могут переоформить свой автомобиль самостоятельно или через законного представителя.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Главный сервисный центр МВД, "Дія".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно для переоформления транспортного средства и сколько это может стоить.

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Что нужно для переоформления автомобиля

В Украине территориальные сервисные центры МВД предоставляют услуги по:

регистрации колесных транспортных средств всех категорий

перерегистрации колесных транспортных средств всех категорий

При этом выдается свидетельство о регистрации ТС и номерных знаков.

Проходит также процедура снятия с учета ТС с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок (при необходимости).

Кроме того, при необходимости специалисты проводят экспертное исследование ТС.

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя.

Какие документы нужны для переоформления автомобиля

Для переоформления машины украинцам нужно собрать "пакет" документов, в который входят:

паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита)

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органа и имеют отметку в паспорте)

документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя)

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления ТС

документ, где указана стоимость ТС (для первичной регистрации транспортного средства)

документ о соответствии конструкции ТС установленным требованиям безопасности дорожного движения (для первичной регистрации или перерегистрации в связи с установлением ГБО)

платежные документы (платежные поручения, квитанции) с кодом проведенной операции или отметкой банка, отделения почтовой связи или код произведенной операции (реквизиты платежа) о внесении платы в любой форме

в случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость ТС и документ об уплате налога на доход от продажи объекта движимого имущества (исключение составляют: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды)

заключение/сведения об экспертном исследовании ТС, которые вносятся в электронный реестр работниками экспертной службы МВД (не обязательно, кроме случаев первой регистрации бывшего в употреблении ввезенного из-за границы ТС).

Сколько стоит переоформление авто по доверенности

Для того чтобы осуществить переоформление автомобиля по доверенности, уполномоченное лицо должно представить полный пакет документов в бумажном или цифровом (в приложении "Дія") виде.

Согласно информации МВД, ориентировочная стоимость услуги:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн

услуга - 200 грн

бланк свидетельства - 405 грн

номерной знак - 350 грн

Отдельно оплачиваются услуги банка.

Больше о перерегистрации ТС можно узнать на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.