Вот чего категорически не должно быть в аптечке: всего 3 вещи

Во время войны важно иметь в домашней аптечке все необходимые лекарства. Правильно собранная аптечка может спасти жизнь. Также следует убрать из нее некоторые вещи, которые могут навредить здоровью.

Об этом говорится на медицинской платформе "Бережи себе" в Telegram .

Что должно быть в аптечке

Домашняя аптечка - это прежде всего о безрецептурных препаратах, которые могут облегчить ваше состояние, если вы подцепили какой-то вирус, поранились или имеете аллергические симптомы.

Вот перечень того, что может понадобиться:

пластыри разных размеров и форм

стерильные бинты больших, средних и малых размеров

две стерильные повязки для глаз

фиксирующий бандаж - легко сжимает травмированную конечность при растяжении суставов или мышц

английские шпильки

стерильные перчатки

щипцы и ножницы

пластырь в катушке

антисептический крем

влажные салфетки без содержания спирта

термометр

кремы или спреи для облегчения зуда после укусов насекомых

лекарства против аллергии (антигистаминные)

дистиллированная вода для промывки ран

хлоргексидин

безрецептурные обезболивающие

Фармацевт Андрей Чимбар рассказал, что антисептический крем - это, как правило, средства для местного применения, которые содержат антисептик и накладываются под повязку или наносятся на открытую кожу.

Чего не должно быть в аптечке

По словам специалиста, в аптечке важно не оставлять остатки препаратов, назначенных вам для приема курсом. Это повышает риск самолечения и опасных последствий.

Также в аптечке не должно быть лекарства с просроченными сроками годности. Когда человеку плохо или в случае, когда нет времени проверять, можно не заметить, что у лекарства истек срок использования.

К тому же следует избавиться от рецептурных препаратов без назначения.

Как правильно хранить лекарства

Аптечку важно хранить в недоступном для детей месте. По словам фармацевта, с хранением препаратов все просто: смотреть, что об условиях хранения пишет изготовитель и выполнять их.

"Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, пытаясь продлить его жизнь", - говорит Чимбар.

Также фармацевт добавил, что жидкое лекарство нельзя замораживать, ведь тогда оно теряет свои свойства.

Не стоит оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Все потому, что некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.