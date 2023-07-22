Вот чего категорически не должно быть в аптечке: всего 3 вещи
Во время войны важно иметь в домашней аптечке все необходимые лекарства. Правильно собранная аптечка может спасти жизнь. Также следует убрать из нее некоторые вещи, которые могут навредить здоровью.
Об этом говорится на медицинской платформе "Бережи себе" в Telegram.
Что должно быть в аптечке
Домашняя аптечка - это прежде всего о безрецептурных препаратах, которые могут облегчить ваше состояние, если вы подцепили какой-то вирус, поранились или имеете аллергические симптомы.
Вот перечень того, что может понадобиться:
- пластыри разных размеров и форм
- стерильные бинты больших, средних и малых размеров
- две стерильные повязки для глаз
- фиксирующий бандаж - легко сжимает травмированную конечность при растяжении суставов или мышц
- английские шпильки
- стерильные перчатки
- щипцы и ножницы
- пластырь в катушке
- антисептический крем
- влажные салфетки без содержания спирта
- термометр
- кремы или спреи для облегчения зуда после укусов насекомых
- лекарства против аллергии (антигистаминные)
- дистиллированная вода для промывки ран
- хлоргексидин
- безрецептурные обезболивающие
Фармацевт Андрей Чимбар рассказал, что антисептический крем - это, как правило, средства для местного применения, которые содержат антисептик и накладываются под повязку или наносятся на открытую кожу.
Чего не должно быть в аптечке
По словам специалиста, в аптечке важно не оставлять остатки препаратов, назначенных вам для приема курсом. Это повышает риск самолечения и опасных последствий.
Также в аптечке не должно быть лекарства с просроченными сроками годности. Когда человеку плохо или в случае, когда нет времени проверять, можно не заметить, что у лекарства истек срок использования.
К тому же следует избавиться от рецептурных препаратов без назначения.
Как правильно хранить лекарства
Аптечку важно хранить в недоступном для детей месте. По словам фармацевта, с хранением препаратов все просто: смотреть, что об условиях хранения пишет изготовитель и выполнять их.
"Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, пытаясь продлить его жизнь", - говорит Чимбар.
Также фармацевт добавил, что жидкое лекарство нельзя замораживать, ведь тогда оно теряет свои свойства.
Не стоит оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Все потому, что некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.
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