Какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту: объяснение Минздрава

В Украине ряд лекарственных препаратов, в том числе и антибиотики, можно купить по электронному рецепту. С весны список использования е-рецепта планируют расширить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Электронный рецепт распространяется на зарегистрированные в Украине лекарства, которые продаются только с разрешения или совета врача за собственные средства пациента.

К этому списку относятся:

антибиотики,

противосудорожные средства,

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные),

препараты для лечения артериального давления,

препараты для лечения сердечных заболеваний и другие.

В Минздраве предупреждают, что ряд некоторых привычных для украинцев лекарств, например против боли, кашля или успокаивающие, также могут продаваться в аптеках только при наличии е-рецепта.

Весной этого года в Украине электронный рецепт расширят на все рецептурные лекарства.

Отмечается, что получить электронный рецепт можно вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. Важно, чтобы пациент был зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения. Это может сделать любой врач государственных или частных клиник.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, как можно получить рецепт от врача при отключении света.

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