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Ось чого категорично не повинно бути в аптечці: всього 3 речі

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Субота 22 липня 2023 13:18
Ось чого категорично не повинно бути в аптечці: всього 3 речі Чого не повинно бути у домашній аптечці (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни важливо мати в домашній аптечці усі необхідні ліки. Правильно зібрана аптечка може врятувати життя. Також варто прибрати з неї деякі речі, які можуть нашкодити здоров'ю.

Про це йдеться на медичній платформі "Бережи себе" у Telegram.

Що повинно бути в аптечці

Домашня аптечка - це передусім про безрецептурні препарати, які можуть полегшити ваш стан, якщо ви підчепили якийсь вірус, поранились або маєте алергічні симптоми.

Ось перелік того, що може знадобитись:

  • пластирі різних розмірів та форм
  • стерильні бинти великих, середніх та малих розмірів
  • дві стерильні пов’язки для очей
  • фіксуючий бандаж - легко стискає травмовану кінцівку при розтягненні суглобів або м’язів
  • англійські шпильки
  • стерильні рукавички
  • щипці й ножиці
  • пластир у котушці
  • антисептичний крем
  • вологі серветки без вмісту спирту
  • термометр
  • креми або спреї для полегшення свербіжу після укусів комах
  • ліки проти алергії (антигістамінні)
  • дистильована вода для промивки ран
  • хлоргексидин
  • безрецептурні знеболювальні

Фармацевт Андрій Чимбар розповів, що антисептичний крем - це, як правило, засоби для місцевого застосування, які містять антисептик та накладаються під пов’язку чи наносяться на відкриту шкіру.

Чого не повинно бути в аптечці

За словами фахівця, в аптечці важливо не залишати залишки препаратів, які вам призначили для приймання курсом. Це підвищує ризики самолікування і небезпечних наслідків.

Також в аптечці не повинно бути ліків із простроченими термінами придатності. Коли людині зле чи у випадку, коли немає часу перевіряти, можна не помітити, що в ліків вийшов термін використання.

До того ж варто позбутися рецептурних препаратів без призначення.

Як правильно зберігати ліки

Аптечку важливо зберігати у недоступному для дітей місці. За словами фармацевта, зі зберіганням препаратів усе просто: дивитись, що про умови зберігання пише виробник та виконувати їх.

"Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя", - каже Чимбар.

Також фармацевт додав, що рідкі ліки не можна заморожувати, адже тоді вони втрачають свої властивості.

Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Все тому, що деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур.

Раніше ми повідомляли, як влітку зберігати і транспортувати ліки, щоб вони не зіпсувались.

Також читайте, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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