Вредит ли быстрая зарядка батареи вашего телефона: ответ эксперта

Современные смартфоны оснащены многими полезными функциями, значительно облегчающими нам жизнь. В их число входит быстрая зарядка. С помощью нее заряд телефона можно быстро пополнить, если слишком мало времени, например, перед отключением света.

О том, вредит ли такая зарядка мобильному устройству, рассказали эксперты сайта iTech.ua.

Как работает быстрая зарядка

При активации быстрой зарядки в батарею телефона поступает повышенная мощность тока. Так аккумулятор заряжается в разы резвее, чем при обычной зарядке. Большинство современных смартфонов поддерживают такую опцию.

Для сравнения стандартная мощность зарядки - 5 Вт, быстрая - всегда выше 10 Вт, а в некоторых новых моделях смартфонов случается зарядка при 60 Вт.

Базовые законы физики говорят, что чем больше ток попадает в аккумулятор, тем больше он будет нагреваться и меньше времени работать в перспективе. Однако разработчики разрешили эту проблему, используя в смартфонах инновационные батареи и качественные блоки питания.

Когда батарея заряжена на 50-70%, мощность снижается во избежание перегрева. Так как ближе к 100%, тем медленнее растет заряд.

Не вредит быстрая зарядка телефона

Так как телефоны производят так, чтобы добавить эту функцию зарядки, она не вредит аккумулятору. Иначе разработка была бы непрактичной и нелогичной.

В 2014 году ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что электроды в аккумуляторе равномерно распределяют энергию вне зависимости от скорости заряда. Это означает, что быстрая зарядка не убивает батарею устройства.

Однако, чтобы сделать ее безопасной на все 100%, эксперты советуют использовать только оригинальные кабель и блок питания.