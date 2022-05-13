14-річний українець зібрав майже мільйон доларів на допомогу ЗСУ: як йому це вдалося

Переможець Україна має талант 10 Артем Фесько після повномасштабного вторгнення Росії разом із родиною був вимушений покинути рідну домівку, як і мільйони українців.

Юний артист з сім'єю виїхав з Попільні Житомирської області до Польщі, рятуючись від ракет, які летіли просто над головами Артема і його рідних. Але за кордоном 14-річний співак не сидить, склавши руки, а спрямував свій талант на те, аби закликати світ про допомогу Україні.

Завдяки виступам на благодійних концертах у Європі Артем збирає кошти на допомогу Збройних сил України.

"Мене запрошували на благодійні концерти, коли збирали кошти на підтримку ЗСУ в польському місті Лодзь. У мене був шок. Я і раніше виступав на великих та маленьких сценах, але та була найбільшою за моє життя. Приблизно 25 тисяч глядачів сиділо лише у залі. Після концерту до нас підходили люди, вітали, обіймали, говорили слова підтримки", - розповів хлопець ведучому СТБ Григорію Решетнику.

Артем Фесько (фото: СТБ)

В такі моменти, каже він, "розумієш, що весь світ з нами".

"Така підтримка - і моральна, і матеріальна, робить нас ще більш сильними, ніж ми є. Ми зібрали приблизно два з половиною мільйони злотих та півмільйона доларів! Така гордість за те, що я можу робити свій внесок у допомогу рідній Україні", - додав Артем.

Наразі хлопець перебуває із бабусею у Варшаві. Навчається онлайн у своїй школі, планує нові виступи для збору коштів і мріє якнайшвидше повернутись додому.

"Я дуже хочу додому. Як би тут не було добре, але дома набагато краще. Я скучив за рідними, які залишились, за друзями, домашніми тваринами. Дуже хочеться в Україну скоріше!" - зізнається він.