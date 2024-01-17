Работать нужно с умом. 7 приложений, которые уберегут ваши глаза и зрение

Как сохранить глаза здоровыми, защитить их от компьютера и не потерять зрение на фоне регулярной работы "в экране", знают не все. Помочь в этом могут специализированные приложения для Android, iOS, Windows и даже Linux.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения в сети и рассказывает о ряде лучших программ и приложений, которые помогут делать необходимые перерывы в рабочем процессе и уберечь здоровье.

Stretchly

Это приложение для Windows, macOS и Linux будет автоматически напоминать вам сделать перерыв во время работы на компьютере.

Оно запускается по умолчанию и открывает окно напоминания (с параллельным звуковым сигналом) для того чтобы пользователь регулярно делал перерывы и давал глазам отдохнуть.

В окне напоминания показываются также полезные советы - как извлечь максимальную выгоду от перерывов и т.п.

Приложение Stretchly (скриншот: apps.microsoft.com)

StayFree - Screen Time

Это приложение для Windows, Android и iOS контролирует производительность использования гаджетов и уровень зависимости от них.

Оно показывает, сколько времени вы проводите "в экране" и помогает сосредоточиться на самом главном, ограничивая использование второстепенных программ.

Программа также позволяет установить лимиты использования тех или иных программ и получать уведомления о превышении этих лимитов.

Приложение StayFree - Screen Time (скриншот: play.google.com)

Workrave

Это приложение для Windows и Linux помогает контролировать рабочее (или игровое) время, а также сохраняет ваше здоровье.

Оно позволяет настроить напоминания, чтобы вы не забыли сделать перерыв и отвлечься от экрана, а также ведет ежедневную и ежемесячную статистику, благодаря которой можно узнать, когда и сколько пользователь работал за компьютером.

Приложение Workrave (скриншот: workrave.org)

Eye Care 20 20 20

Это приложение для Android и iOS поможет отвлекаться от смартфона и давать глазам регулярную передышку.

Идея программы состоит в том, что каждые 20 минут пользователь должен сделать 20-секундный перерыв, в течение которого нужно смотреть на объекты, находящиеся в 20 футах (около 6 метров) от него.

Приложение Eye Care 20 20 20 (скриншот: play.google.com)

Work / Break Timer

Приложение для Android помогает создать расписание работы и отдыха для уменьшения риска проблем со здоровьем и повышения производительности.

Программа позволяет пользователю создавать индивидуальные настройки насчет рабочего процесса, необходимых для отдыха перерывов, даже дает подсказки - как дать отдохнуть глазам и т.п.

Приложение Work / Break Timer (скриншот: play.google.com)

Stay Focused

Приложение Stay Focused: App/Site Blocker для Android и соответствующее расширение StayFocusd для Chrome позволяют управлять сайтами и приложениями, используемыми в течение дня.

Эти программы помогают бороться с интернет-зависимостью, бесцельным интернет-серфингом и скроллингом социальных сетей - блокируют "лишние" ресурсы на установленный пользователем промежуток времени, включает встроенный таймер использования тех или иных приложений, а также напоминают о производительности.

Приложение Stay Focused (скриншот: play.google.com)

Micro Breaks

Micro Breaks - расширение для Google Chrome, позволяющее настроить любые необходимые пользователю напоминания.

По умолчанию в нем уже существует несколько напоминаний для здоровых привычек (дыхательные упражнения, борьба со стрессом, отдых и снятие напряжения для глаз и т.п.).

Расширение Micro Breaks (скриншот: chromewebstore.google.com)