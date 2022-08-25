Що потрібно зробити, щоб картопля не проростала в погребі: допоможе маленька хитрість

Однак, якщо вони з’являються взимку, коли до посадки ще багато часу, то картоплю ви зберігаєте не правильно.

Якщо у вас картопля проростає в погребі, то кілька порад допоможуть цього уникнути. Зокрема, поява на картоплі паростків говорить про те, що її можна садити. І, безумовно, це хороша новина, якщо на дворі квітень або травень.

Що зробити, щоб картопля раніше часу не проростала у погребі - читайте нижче .

Важливо лише створити необхідні умови у льосі або коморі та скористатися наступною порадою.

Як зберегти картоплю

Крім того, що в погребі повинен підтримуватися постійний температурний режим у межах 2-3 градусів тепла, потрібно в певний момент запастися лимоном або яблуком.

Важливо, коли на картоплі починають з'являтися паростки, їх потрібно обірвати. Також у ящик із картоплею необхідно буде покласти кілька лимонів.

Розрізати цитрусові не потрібно, достатньо зробити в них кілька наскрізних проколів.

Зазначимо, що на 100 кг картоплі потрібен один великий лимон.

Такий фрукт перешкоджає проростанню коренеплодів.

Окрім того, замість лимонів можна покласти в мішок чи ящики з картоплею одне, чи два кислих яблука.

Продовжити термін зберігання картоплі також може папороть або листя червоної горобини. Їх кладуть у мішки або в ящики на дно, а потім засипають картоплю.

Такі рослини виділяють особливі речовини - фітонциди, що знищують хвороботворні мікроорганізми.

Додамо, щоб картопля не проростала, її рекомендується зберігати окремо від інших культур, за винятком буряків і редьки. Річ у тому, що цим овочам для збереження смакових якостей потрібно волога, яку вони і будуть вбирати, захищаючи картоплю від проростання і загнивання.