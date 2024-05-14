Орхидеи будут цвести постоянно, если вы воспользуетесь одним лайфхаком

Что нужно сделать для цветения орхидей

Оказывается, все просто. Надо поливать орхидеи водой, в которые шла шкурка от банана.

Чтобы подготовить удобрение из банановой кожуры, нарежьте кожуру на кусочки и поместите в контейнер с водой. Настаивайте в течение семи-десяти дней.

После этого доведите воду до кипения и прокипятите ее в течение пяти минут. Это поможет удалить неприятный запах и уничтожить вредные микроорганизмы.

Окончательно охладите воду, которая займет около пяти-шести часов. Когда раствор будет готов к использованию, разведите его обыкновенной водой в соотношении один к пяти.

Правила ухода

Не забывайте, что орхидеям требуется регулярный полив. Поливать орхидею следует мягкой водой комнатной температуры. Если вы берете воду из под крана, лучше ее перекипятить и остудить. При поливе использовать 2/3 воды, а остальное вылить.

Однако следует помнить, что растение скорее приспособится к недостатку воды, чем к избытку. При слишком влажном субстрате корни цветка начнут загнивать и он погибнет. Кроме того, в период покоя полив следует уменьшить.

Существует два вида полива орхидей: воронкой или полное погружение в воду.

Воронкой поливаем по всей поверхности до тех пор, пока вода не начнет стекать в поддон. Затем немного нужно подождать пока вся жидкость не стечет на поддон и вылить ее.