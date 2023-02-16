Главные ошибки в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют

Орхидея на самом деле проще в уходе, чем кто-то может подумать. Но и здесь много нюансов, которые следует учитывать, чтобы не убить красавицу.

О том, какой уход может погубить цветок, рассказала блоггер из TikTok "Світ орхідей".

Залив

Нельзя заливать горшок с орхидеей, погружая в воду до краев и оставлять цветок надолго. Если пренебрегать правилами полива, то корни просто сгниют, и тогда цветок уже не спасешь.

Правильно делать следующим образом – поливать с "замачиванием". Залейте воду в емкость чуть больше горшка с орхидеей. Поставьте туда цветок, чтобы часть горшка, где корни, погрузились в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы цветок "напился".

Следующий полив потребуется, когда субстрат полностью просохнет.

Редкий полив

Если поливать орхидею раз в месяц, она тоже умрет, но медленно. Тогда листья орхидеи со временем будут увядать, а корни будут усыхать.

Регулярный душ

Таким образом вы тоже убьете орхидею. Если часто и полностью заливать всю орхидею водой – в розетку, пазухи, и никак не забирать оттуда воду, рано или поздно начнется процесс загнивания.

Вредители

Если вовремя не бороться с вредителями и ждать, пока они полностью облепят цветок, орхидея со временем погибнет.

Солнечное окно

Летом убить орхидею может самое солнечное окно в вашем доме. Если в полдень солнце будет печь ваш цветок, он просто сгорит от такой нагрузки.