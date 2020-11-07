Ці органи більше не потрібні людині: вчені дійшли несподіваного висновку

Які органи більше не потрібні людині (фото: freepik)

Вчені розповіли про органи людини, які перестали виконувати свою функцію

Вчені впевнені, що деякі органи просто не потрібні сучасній людині, адже вони втратили первісне значення. Раніше вони були потрібні для добування їжі та захисту від небезпек навколишнього середовища.

Але тепер стали рудиментами, пише businessinsider.

"Третє віко" - це прозора або напівпрозора оболонка, яка допомагає зволоженню очного яблука та його захисту. Повноцінна перегородка добре розвинена у рептилій, птахів і акул. А ось у людини вона перетворилася в полумісячну складку у внутрішньому куті ока.

Ще одним рудиментом органу зору є епікантус - складка в кутку ока у представників монголоїдної раси. Ймовірно, він з'явився для захисту ока в умовах сильного холоду і вітру, пилу і піску.

Чоловічі соски є для вчених загадкою. Вчені припускають, що органи не можуть зникнути. Адже в ході еволюції вони пропадають і у чоловіків, і у жінок. А у жінок соски виконують важливу функцію вигодовування дитини.

"Мурашки по шкірі". Коли тіло людини було вкрите більш густим шаром волосся, у організму існував специфічний механізм для зменшення тепловіддачі. Волосся ставало дибки, і це утримувало тепле повітря.

І хоча зараз ми можемо тепло одягнутися, рефлекторно покриваймося "мурашками", коли холодно.

Апендикс - відділ товстої кишки, що часто запалюється. При цьому він не зовсім так непотрібний, як багато хто думає. Адже в стінки апендикса є безліч лімфоїдних фолікулів, які є частиною імунної системи.

Куприк також вважають рудиментарним органом. При цьому він виконує важливі функції. До верхнього відділу куприка кріпляться зв'язки і м'язи. Вони важливі для нормального функціонування органів малого тазу. Але це не все - куприк ще служить опорою і допомагає при перерозподілі фізичного навантаження.

Вушні м'язи раніше були необхідні для того, щоб краще чути й швидше реагувати на загрозу. Зараз ці структури абсолютно непотрібні.

Раніше вчені розповіли про новий препарат для схуднення. Щоб скинути вагу, досить одного уколу.

Також експеримент показав, що група крові впливає на тяжкість COVID-19 і ризик зараження.

Крім того повідомлялося, що вчені розгадали таємницю 2000-річної рідини з гробниці.