Эти органы больше не нужны человеку: ученые пришли к неожиданному выводу

Какие органы больше не нужны человеку (фото: freepik)

Ученые рассказали про органы человека, которые перестали выполнять свою функцию

Ученые уверены, что некоторые органы попросту не нужны современному человеку, ведь они утратили первоначальное значение. Ранее они були нужны для добычи пищи и защиты от опасностей окружающей среды.

Но теперь стали рудиментами, пишет businessinsider.

"Третье веко" - это прозрачная или полупрозрачная оболочка, которая помогает в увлажнении глазного яблока и его защите. Полноценная перегородка хорошо развита у рептилий, птиц и акул. А вот у человека она преобразовалась в полулунную складку во внутреннем углу глаза.

Еще одним рудиментом органа зрения является эпикантус - складка в углу глазу у представителей монголоидной расы. Вероятно, он появился для защиты глаза в условиях сильного холода и ветра, пыли и песка.

Мужские соски являются для ученых загадкой. Ученые предполагают, что органы не могут исчезнуть. Ведь в ходе эволюции они пропадают и у мужчин, и у женщин. А у женщин соски выполняют важную функцию выкармливания ребенка.

"Мурашки на коже". Когда тело человека было покрыто более густым слоем волос, у организма существовал специфический механизм для уменьшения теплоотдачи. Волоски вставали дыбом, и это удерживало теплый воздух.

И хотя сейчас мы можем тепло одеться, рефлекторно покрываемся "мурашками", когда холодно.

Аппендикс - отдел толстой кишки, что часто воспаляется. При этом он не совсем так бесполезен, как многие думают. Ведь в стенке аппендикса есть множество лимфоидных фолликулов, которые являются частью иммунной системы.

Копчик также считают рудиментарным органом. При этом он выполняет важные функции. К верхнему отделу копчика крепятся связки и мышцы. Они важны для нормального функционирования органов малого таза. Но это не все - копчик еще служит опорой и помогает при перераспределении физической нагрузки.

Ушные мышцы раньше были необходимы для того, чтобы лучше слышать и быстрее реагировать на угрозу. Сейчас эти структуры совершенно ненужны.

Ранее ученые рассказали про новый препарат для похудения. Чтобы сбросить вес, достаточно одного укола.

Также эксперимент показал, что группа крови влияет на тяжесть COVID-19 и риск заражения.

Кроме того сообщалось, что ученые разгадали тайну 2000-летней жидкости из гробницы.