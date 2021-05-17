Міс Всесвіт 2021: хто став переможницею конкурсу (фото)
Конкурс Міс Всесвіт 2021 завершився в Маямі. Його переможницею стала красуня з Мексики - Андреа Меза. Представниця України Єлизавета Ястремська не увійшла до Топ-21.
Про це повідомляється на сторінці в Instagram заходу.
У трійку лідерів вирвалися представниці Бразилії - Джулія Гама, Перу - Яніка Мачета, Мексики - Андреа Меза. У підсумку дівчину з Мексики визнали найкрасивішою.
Друге місце посіла представниця Індії, третє місце отримала дівчина від Бразилії, четверте - домініканка і п'яте - конкурсантка від Перу.
За всю історію конкурсу мексиканки ставали "Міс Всесвіт" тільки в 1991 і 2010 роках. Абсолютне лідерство в конкурсі займає США, представниці цієї країни вісім разів перемагали в цьому конкурсі краси.
Чим займається переможниця конкурсу Андреа Меза
Андреа Мезі 26 років. Вона програміст за освітою. Також вона захоплюється технікою візажу, активно бореться за права жінок.
Меза брала участь в глобальній благодійної асоціації зі збору коштів в Індії, Індонезії та Китаї для знедолених.
Дівчина любить співати, веде активний спосіб життя, займається кросфітом і екстремальними видами спорту, наприклад, сендбордингом.
Андреа Меза з Мексики (фото: instagram.com/missuniverse)
На відео, записаному на церемонії нагородження, Меза одягнена в обтягуючу червону сукню. Наряд прикрашений блискітками й вирізом на спині.
Як ми раніше писали, українська красуня показала нове вечірнє вбрання для фіналу.