Цены на квартиры: где сейчас самые дешевые и самые дорогие "однушки" в Украине

Цены на однокомнатные квартиры на первичном и вторичном рынке в Киеве и Украине в целом растут бешеными темпами.

За сколько можно купить "однушку" сегодня - читайте в нашем материале ниже.

Сколько стоят квартиры на первичном рынке

Согласно данным маркетплейса DOM.RIA, в октябре стоимость жилья в городах страны выросла.

Так, средняя цена за квадратный метр к концу месяца в однокомнатной квартире в Киеве составляет 45 261 грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году в тот же период, и на 3% больше, чем в сентябре.

Среди лидеров по росту цены - Закарпатская область. Цена за метр на конец октября в "однушке" - 37 331 грн, что на 76% больше, чем в прошлом году.

Наименьшая средняя стоимость за метр в однокомнатной квартире зафиксирована в Сумской области - 16 318 грн, и это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Также зафиксировано и незначительное падение цены. К примеру, в Киевской области средняя стоимость за метр в "однушке" - 26 234 грн, что на 27% больше, чем в прошлом году, но на 2% меньше, чем в сентябре этого года.

Цены на квартиры в новостройках (инфографика: DOM.RIA)

Какая ситуация на вторичном рынке

Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована аналитиками в Киеве - 86 042 долларов.

"В большинстве своем средняя цена в долларах в столице имеет тенденцию к уменьшению. По сравнению с прошлым годом в валюте стоимость квартир упала на 26,5%, а с сентябрем - почти на 3%", - говорят эксперты.

В Киевской области в среднем однокомнатную квартиру можно приобрести за 41 593 доллара, что только на 1,55% меньше, чем в прошлом году, и на 3,26% больше, чем в сентябре.

Рост цены на более чем 100% по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Кировоградской области, а также на 54% увеличилась стоимость вторичных "однушек" на Закарпатье.

Цены на квартиры в более старых домах (инфографика: DOM.RIA)

За сколько можно арендовать "однушку"

По состоянию на октябрь средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 23 740 грн. Цена выросла на 18,69% по сравнению с прошлым годом и на 28,61% выше, чем в сентябре.

Интересно, что в области средняя цена аренды снизилась. В настоящее время она составляет 14 350 грн за однокомнатную квартиру. Это на 24,65% меньше, чем в прошлом году, и на 21,09% меньше, чем в сентябре.

Во Львовской области стоимость аренды однокомнатной составляет 20 162 грн, что на 109,58% больше 2021 года. Также на 10,72% выше сентября.

Рекордный рост цены зафиксирован в Закарпатской области. Сейчас средняя цена за однокомнатную здесь - 19 368 грн, что на 198,78% больше прошлогоднего и на 13,24% выше, чем в сентябре.

Стоимость аренды жилья в Украине (инфографика: DOM.RIA)