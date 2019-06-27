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Був досвідченим пілотом: нові деталі трагедії з дельтапланом під Полтавою (відео)

STYLERПодії    27.06.2019 - 21:49
Був досвідченим пілотом: нові деталі трагедії з дельтапланом під Полтавою (відео)
Падіння дельтаплану під Полтавою (колаж: РБК-Україна)

Через падіння дельтаплану в Полтавській області поліція розпочала розслідування

При падінні дельтаплану на світанку 27 червня на Полтавщині загинуло двоє чоловіків. Пілот був досвідченим спортсменом. Про деталі трагедії повідомляє ТСН.

В останній політ мотодельтаплан злетів з покинутого аеродрому в місті Кобеляки за півтора кілометри до місця, де він і рухнув.

Очевидці розповідають, що в небі паратрайк крутонуло і він каменем полетів вниз - соняшникове поле. тЛопасті дельтаплану обломані, а на одному з шоломів кров.

Загиблі чоловіки були місцевими мешканцями. Одному з них було 40 років, іншому - 26.

"Парашут скрутило і він впав. Сказали, що якась мотузка обірвалася, і він став некерованим", - розповідає чоловік, що мешкає найближче до місця падіння дельтаплану.

Власник паратрайка Сергій Попович також випускав місцеву газету "Ехо Кобеляк". Наразі редакція у відпустці, але журналісти вийшли на роботу, щоб написати про трагічну новину.

Був досвідченим пілотом: нові деталі трагедії з дельтапланом під Полтавою (відео)

Падіння дельтаплану під Полтавою (Сергій Попович, скрін відео: YouTube/ТСН)

Журналіст видання говорить, що Сергій завжди перевіряв погодні умови перед польотом, зокрема напрямок вітру і його швидкість.

"Він ніколи не вилітав спонтанно. Це було завжди перевірено в прогнозах погоди. Надзвичайно обережний був у цьому плані", - говорить про Сергія Поповича журналіст газети.

Мотодельтапланеризмом Сергій захопився близько восьми років тому. Він часто піднімався в небо і був дуже обережним. 

У чоловіка залишилася вдова і четверо дітей.

Поліція відкрила провадження за статею "Порушення правил безпеки польотів". Наразі правоохоронці встановлюють, чи був дозвіл на політ та ліцензія.

Падіння дельтаплану під Полтавою (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що популярний співак загинув в авіакатастрофі. Йому було всього 28 років.

А також повідомляли про те, що журналіст у Києві жорстоко побив і покусав свою колишню дівчину.

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