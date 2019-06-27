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Был опытным пилотом: новые детали трагедии с дельтапланом под Полтавой (видео)

STYLERПроисшествия    27.06.2019 - 21:49
Был опытным пилотом: новые детали трагедии с дельтапланом под Полтавой (видео)
Падение дельтаплана под Полтавой (коллаж: РБК-Украина)

Из-за падения дельтаплана в Полтавской области полиция начала расследование

При падении дельтаплана на рассвете 27 июня на Полтавщине погибли двое мужчин. Пилот был опытным спортсменом. О деталях трагедии сообщает ТСН.

В последний полет мотодельтаплан взлетел с заброшенного аэродрома в городе Кобеляки за полтора километра до места, где он и рухнул.

Очевидцы рассказывают, что в небе паратрайк крутануло и он камнем полетел вниз - в поле подсолнухов. Лопасти дельтаплана обломаны, а на одном из шлемов кровь.

Погибшие мужчины были местными жителями. Одному из них было 40 лет, другому - 26.

"Парашют скрутило и он упал. Сказали, что какая-то веревка оборвалась, и он стал неуправляемым", - рассказывает мужчина, живущий ближе всего к месту падения дельтаплана.

Владелец паратрайка Сергей Попович также выпускал местную газету "Эхо Кобеляк". Сейчас редакция в отпуске, но журналисты вышли на работу, чтобы написать о трагической новости.

Был опытным пилотом: новые детали трагедии с дельтапланом под Полтавой (видео)

Падение дельтаплана под Полтавой (Сергей Попович, скрин видео: YouTube/ТСН)

Журналист издания говорит, что Сергей всегда проверял погодные условия перед полетом, в частности направление ветра и его скорость.

"Он никогда не вылетал спонтанно. Это было всегда проверено в прогнозах погоды. Чрезвычайно осторожный был в этом плане", - говорит о Сергее Поповиче журналист газеты.

Мотодельтапланеризмом Сергей увлекся около восьми лет назад. Он часто поднимался в небо и был очень осторожным.

У мужчины осталась вдова и четверо детей.

Полиция открыла производство по статье "Нарушение правил безопасности полетов". Сейчас правоохранители устанавливают, было ли разрешение на полет и лицензия.

Падение дельтаплана под Полтавой (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что популярный певец погиб в авиакатастрофе. Ему было всего 28 лет.

А также сообщали о том, что журналист в Киеве жестоко избил и покусал свою бывшую девушку.

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