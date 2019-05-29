Летів на день народження коханої: популярний співак загинув в авіакатастрофі

Габріель Дініз загинув в авіакатастрофі (ілюстративне фото: wkyt.com)

Співак Габріель Дініз розбився в авіакатастрофі, коли летів до своєї коханої

Габріель Дініз (Gabriel Diniz) потрапив а авіакатастрофу. Життя відомого латиноамериканського співака обірвалося в 28 років. Він летів з Сальвадору в бразильське місто Масейо на день народження своєї дівчини. Літак зазнав аварії в невеликому містечку Порто-до-Мато.

Поліція підтвердила місцевим ЗМІ, що Дініз, а також пілоти Линальдо Ксавьє і Абраан Фаріас були на борту літака і загинули в результаті аварії. Повідомляється, що причина катастрофи все ще з'ясовується.

Габріель Дініз зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/umanjokarol_)

Співак відомий своїм хітом 2016 року "Paraquedas". Минулої осені він випустив новий сингл "Jenifer". Кліп на однойменну пісню швидко набрав популярність на YouTube.

Відео: YouTube/Gabriel Diniz

У нього було 4,6 мільйона дописувачів в Instagram, і в його останньому пості він показав виступ з концерту в Бразилії.

Габріель Дініз (фото: instagram.com/gabrieldiniz)

"Завжди приємно повертатися в Фейра-ді-Сантана, де тебе зустрічають з такою радістю й такою позитивною енергією. Спасибі вам, хлопці, за доброту. Справжня натовп насолоджується нашим шоу. До наступного разу, якщо на те буде воля Божа", - написав останні слова Дініз на своїй сторінці в Instagram.

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