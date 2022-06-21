Для чого досвідчені дачники застосовують добриво з кропиви

Такий поширений бур'ян, як кропива, відомий не тільки "жалючою вдачею", а й своїми лікувальними властивостями. А ще суміші з цієї рослини досвідчені дачники активно застосовують на городах як підживлення для рослин для багатого врожаю, але тільки хороший ефект від добрива - не для кожної садової культури.
Про це передали в Telegram-каналі "Моя дача. Сад і город".
У листі і стеблах рослини міститься:
Садівники для досягнення кращого результату з кропивою на городах застосовують її для:
У настої з кропиви містяться речовини, що пригнічують ріст і розвиток таких рослин, як:
Щоб зробити таке зелене підживлення для саду та городу, потрібні подрібнена кропива і вода. Рецепт розчину такий:
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