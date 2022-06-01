Тільки досвідчені городники знають, навіщо посипати город пшоном

Досвідчені городники знають, що пшоно добре не тільки для каші, але і для грядок. Особливо воно допоможе деяким рослинам, а ще розполохає докучливих комах.

Як правильно посипати город пшоном - читайте нижче в нашому матеріалі.

Використання пшона на городі - народний рецепт, який є здоровою альтернативою "хімії" для поливу грядок.

Навіщо потрібно пшоно

Як пише Zemliak, протягом багатьох років пшоно використовувалося як дієвий метод для боротьби з мурахами.

Експерти кажуть, що досить покласти крупинки в мурашник, розсипати на деякій від нього відстані, і вже на наступний день ви не побачите поруч жодної комахи.

Як приготувати настій з пшона для добрива

Використовують крупу не тільки для відлякування мурах, але і як добриво. З пшона роблять настій і поливають їм город. Особливо добре воно підходить для перців.

Розчиніть пакет (1 кг) найдешевшого пшона з магазину або ринку в 5 літрах води. Залиште на добу в теплому місці, після чого процідіть.

Готовою рідиною з пшона слід поливати перці (можна настій розвести 1:1 з водою, буде 10 літрів підгодівлі).

"Використавши пшоно біля саджанців перцю, городники можуть позбавити себе проблеми навали мурах. Комахи не переносять запаху крупи і залишають місце", - кажуть експерти.

Рештки замоченого пшона можна розсипати на грядках, на яких ростуть перець, огірки і помідори. Грунт з добривом можна розпушити, щоб посилити ефект.

Крім боротьби з комахами, пшоно допомагає поліпшити структуру грунту, насичує її корисними мікроелементами.