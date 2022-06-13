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Цей дешевий порошок збільшить врожай смородини: є в кожному домі

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Понеділок 13 червня 2022 08:27
Цей дешевий порошок збільшить врожай смородини: є в кожному домі Фото: який засіб застосовують дачники для великого врожаю смородини (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Для багатого врожаю смородини досвідчені дачники застосовують звичайну харчову соду, яка при особливій процедурі використання на ділянках здатна ефективно захистити від шкідників і сприяти гарному росту плодючих кущів.

Про це передає "Prosto way".

Сода для закладення в ґрунт

Цей недорогий порошок допомагає привести показники кислотності ґрунту до нейтрального рівня. Найкраще вносити ще на початку сезону по 5 ложок соди на 1 квадратний метр.

Ґрунт після цього слід розпушити. Рекомендується проводити таку процедуру одночасно з обрізанням.

Для великого врожаю

Соду можна використовувати для особливого підживлення під час формування ягід так: у відрі теплої води розводимо 30 грамів соди, і після розчинення порошку можна приступати до поливу.

На один кущ смородини потрібно тільки 0,5 літра такої рідини.

Засіб від шкідників і захист від хвороб

Захисна суміш, яку можна застосовувати для обприскування на регулярній основі, робиться за таким "рецептом":

  • половину бруска господарського мила натираємо і розводимо в гарячій воді (об'єм рідини - 2 літри),
  • потім туди сипимо 100 грамів соди - засіб має бути кімнатної температури,
  • після цього потрібно перелити рідину у відро і додати 8 літрів води, ретельно перемішати.

Потім - приступаємо до обприскування.

До речі, раніше ми розповідали, як ще можна використовувати харчову соду на городі для захисту врожаю від різних хвороб.

А також писали, навіщо город посипати пшоном, як це радять досвідчені городники.

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