Цей дешевий порошок збільшить врожай смородини: є в кожному домі
Для багатого врожаю смородини досвідчені дачники застосовують звичайну харчову соду, яка при особливій процедурі використання на ділянках здатна ефективно захистити від шкідників і сприяти гарному росту плодючих кущів.
Про це передає "Prosto way".
Сода для закладення в ґрунт
Цей недорогий порошок допомагає привести показники кислотності ґрунту до нейтрального рівня. Найкраще вносити ще на початку сезону по 5 ложок соди на 1 квадратний метр.
Ґрунт після цього слід розпушити. Рекомендується проводити таку процедуру одночасно з обрізанням.
Для великого врожаю
Соду можна використовувати для особливого підживлення під час формування ягід так: у відрі теплої води розводимо 30 грамів соди, і після розчинення порошку можна приступати до поливу.
На один кущ смородини потрібно тільки 0,5 літра такої рідини.
Засіб від шкідників і захист від хвороб
Захисна суміш, яку можна застосовувати для обприскування на регулярній основі, робиться за таким "рецептом":
- половину бруска господарського мила натираємо і розводимо в гарячій воді (об'єм рідини - 2 літри),
- потім туди сипимо 100 грамів соди - засіб має бути кімнатної температури,
- після цього потрібно перелити рідину у відро і додати 8 літрів води, ретельно перемішати.
Потім - приступаємо до обприскування.
До речі, раніше ми розповідали, як ще можна використовувати харчову соду на городі для захисту врожаю від різних хвороб.
А також писали, навіщо город посипати пшоном, як це радять досвідчені городники.