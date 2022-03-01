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Опублікували список офіційних телеграм-каналів голів ОДА: для боротьби з фейками

Новость на русском →
Вівторок 01 березня 2022 18:46
Опублікували список офіційних телеграм-каналів голів ОДА: для боротьби з фейками Офіційні телеграм-канали голів ОДА (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Російський ворог вдається до всіх методів у війні проти України. Тому з метою поширення достовірної інформації в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації.

Про це повідомили у Telegram-каналі Мінцифра.

Як відомо, крім цинічних обстрілів цивільних, окупант веде інформаційну війну, створюючи фейки.

Окупанти створюють багато неправдивої інформації, щоб посіяти паніку серед українців.

Для того, щоб українці отримували правдиву інформацію, у кожній області створено офіційний телеграм-канал голів облдержадміністрацій.

Список офіційних телеграм-каналів:

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.

Також ми писали, що психолог розповіла, як не піддаватися паніці у воєнний час.

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