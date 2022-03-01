Опублікували список офіційних телеграм-каналів голів ОДА: для боротьби з фейками

Російський ворог вдається до всіх методів у війні проти України. Тому з метою поширення достовірної інформації в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації.

Про це повідомили у Telegram-каналі Мінцифра .

Для того, щоб українці отримували правдиву інформацію, у кожній області створено офіційний телеграм-канал голів облдержадміністрацій.

Окупанти створюють багато неправдивої інформації, щоб посіяти паніку серед українців.

Як відомо, крім цинічних обстрілів цивільних, окупант веде інформаційну війну, створюючи фейки.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.

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