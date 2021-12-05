Ці опції в автомобілях вас точно здивують: які дивні пристосування придумали дизайнери

У деяких моделях машин є дивні опції, які абсолютно непрактичні.

Виробники автомобілів, конструктори та дизайнери в гонитві за створенням цікавих і концептуальних моделей часом дивують і вражають.

Які опції в автомобілях можуть здивувати будь-яку людину, розповіли у виданні 2drive.

Автомобіль-намет

У 1973 році компанія Chevrolet випустила автомобіль з кумедною опцією – наметом для кемпінгу. У моделі Vega можна було відкрити задні двері та навісити тент. Якщо скласти сидіння і прибрати все з багажника, то в такому наметі можна спокійно ночувати на природі.

Ідея, до речі, прижилася, і її стали використовувати в інших, більш сучасних автомобілях з кращою функціональністю.

Автомобіль з наметом

Голосовий помічник

Вперше голосовий помічник з'явився на автомобілі Datsun 280ZX. Приємний жіночий голос інформував власника про непристебнутий ремінь безпеки, майже порожній бак, включені фари та інші речі.

Ця новація теж прижилася, але модернізація її звела зі звичайним звуковим повідомленням. Сучасні машини починають пікати, якщо ви забули пристебнути ремінь.

Автомобіль з голосовою помічницею

Коробка передач на кермі

Окремий підрозділ концерну Ford спробував модернізувати коробку передач і розташувати її на кермі. Розробники Edsel винесли селектор передач в центр керма - систему назвали Teletouch.

Спочатку передбачалося, що це полегшить життя водіям. Але на жаль, цього не сталося. Водіям доводилося тягнутися тепер до центру рульового колеса, а спроби натиснути на клаксон приводили до постійної поломки рульової колонки. Привід при цьому знаходився в самому низу авто і постійно ламався від бруду і води.

Авто з коробкою передач на кермі

Програвач пластинок

Компанія Chrysler в 1950-х роках створила цікавий і абсолютно даремний агрегат-програвач платівок. Був розроблений спеціальний привід, які компенсував рух авто.

Але вся система виявилася занадто чутливою і складною. Агрегат часто ламався і ремонтувати його доводилося тільки по гарантії.

Платівки водіям доводилося замовляти окремо, оскільки вони відрізнялися від звичайного формату і це тягнуло додаткові витрати. Від нововведення досить швидко відмовилися.

Авто з програвачем платівок

Автомобільна попільничка з самоочищенням

У 1950-1960 роках попільнички в машинах були важливим функціоналом, бо курили практично всі. Компанія Chevrolet вирішила спростити життя водіям і зробити цю попільничку самоочищається за допомогою вакуумної системи Bel Air.

Однак сильно життя автовласникам це не полегшило. Недопалки та попіл накопичувалися просто в іншому місці й раз на тиждень їх все одно доводилося викидати. Від цієї системи швидко відмовилися.

Авто з навороченою попільничкою

Опенометр

Опенометр став переможцем серед найбільш непотрібних опцій в автомобілі. Цей прилад встановлений в автомобілях MINI кабріолет і показує кількість годин, яку машина проводить з прибраним дахом.

Дані дублюються на табло під тахометром, де додатково вказується, скільки км автомобіль проїхав без даху.

Практичне застосування цих даних невідоме.

Авто з опенометром

Автомобіль для собаки

Творці кросовера Honda Element спробували врятувати рейтинг автомобіля створенням опції для собаківників.

Туди увійшов міцний чохол для задніх сидінь із захистом від кігтів, стилізовані підлогові килимки та сучасна будка в багажнику.

Вартість цієї опції та небажання водіїв розлучатися з простором в багажнику призвели до того, що маркетинговий хід не спрацював.

Авто з будиночком для собак