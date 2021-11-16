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Автомобіль за 1500 доларів в Україні: що можна придбати за ці гроші

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Вівторок 16 листопада 2021 17:04
Автомобіль за 1500 доларів в Україні: що можна придбати за ці гроші Фото: Який автомобіль можна купити в Україні за 1500 доларів (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На суму в півтори тисячі доларів в Україні дійсно можна купити автомобіль. Однак покупцеві варто приготуватися до того, що це буде дуже стара іномарка або машина вітчизняного виробництва.

Який автомобіль можна купити в Україні за 1500 доларів – читайте нижче.

Найоптимальніший варіант - це іномарки випуску початку 90-х років. Деякі бюджетні моделі початку 2000-х років теж можна знайти за цю суму.

Варто пам'ятати про те, що це будуть автомобілі з великим пробігом і ймовірно – після серйозних ремонтів. Більшість з них - з механічною коробкою передач.

Однак старі моделі хороші тим, що термін їх живучості набагато більше, ніж у багатьох новіших автомобілів.

Також можна придивитися до вітчизняних автомобілів. ВАЗ можна купити від 1300 доларів і це буде машина в хорошому стані.

В оголошеннях власники часто вказують - гаражний стан. Це означає, що експлуатація автомобіля була не дуже велика, його стан регулярно перевіряли та пробіг у такої машини – невеликий.

Що можна купити в Україні на суму до 1500 доларів:

  • ВАЗ 2104-ВАЗ 2109
  • Таврія
  • ЗАЗ Славута
  • Mazda 323 або 626 1990 -1998 року випуску
  • Honda Accord
  • Honda Civic
  • ZAZ Sens
  • Daewoo Nexia
  • Chery Amulet
  • Hyunday Pony
  • Opel Astra
  • Opel Vectra A
  • Volvo 440
  • Ford Escort
  • Ford Fiesta
  • Volkswagen Passat B2, B3
  • Mitsubishi Galant

Нагадаємо, раніше ми писали про те, від покупки якого автомобіля варто відразу ж відмовитися.

А також ми розповідали про те, що названо найдешевші нові авто, які можна купити в Україні.

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