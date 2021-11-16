Автомобіль за 1500 доларів в Україні: що можна придбати за ці гроші
На суму в півтори тисячі доларів в Україні дійсно можна купити автомобіль. Однак покупцеві варто приготуватися до того, що це буде дуже стара іномарка або машина вітчизняного виробництва.
Який автомобіль можна купити в Україні за 1500 доларів – читайте нижче.
Найоптимальніший варіант - це іномарки випуску початку 90-х років. Деякі бюджетні моделі початку 2000-х років теж можна знайти за цю суму.
Варто пам'ятати про те, що це будуть автомобілі з великим пробігом і ймовірно – після серйозних ремонтів. Більшість з них - з механічною коробкою передач.
Однак старі моделі хороші тим, що термін їх живучості набагато більше, ніж у багатьох новіших автомобілів.
Також можна придивитися до вітчизняних автомобілів. ВАЗ можна купити від 1300 доларів і це буде машина в хорошому стані.
В оголошеннях власники часто вказують - гаражний стан. Це означає, що експлуатація автомобіля була не дуже велика, його стан регулярно перевіряли та пробіг у такої машини – невеликий.
Що можна купити в Україні на суму до 1500 доларів:
- ВАЗ 2104-ВАЗ 2109
- Таврія
- ЗАЗ Славута
- Mazda 323 або 626 1990 -1998 року випуску
- Honda Accord
- Honda Civic
- ZAZ Sens
- Daewoo Nexia
- Chery Amulet
- Hyunday Pony
- Opel Astra
- Opel Vectra A
- Volvo 440
- Ford Escort
- Ford Fiesta
- Volkswagen Passat B2, B3
- Mitsubishi Galant
Нагадаємо, раніше ми писали про те, від покупки якого автомобіля варто відразу ж відмовитися.
А також ми розповідали про те, що названо найдешевші нові авто, які можна купити в Україні.