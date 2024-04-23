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Обнародован перечень болезней позвоночника, освобождающих от мобилизации

С какими болезнями позвоночника не мобилизуют (facebook.com.zt otck)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжается военное положение, а также проводится всеобщая мобилизация. Все военнообязанные обязаны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако существуют болезни позвоночника, при которых лицо признают непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины.

Как именно, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Какие болезни позвоночника освободят от мобилизации

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • переломы позвоночника;
  • переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным как три месяца) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Закон о мобилизации

Напомним, недавно Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. Документ вводит ряд новых норм, направленных на усиление призыва в ряды украинских войск.

В частности, в законе предусмотрены более жесткие меры наказания для уклонистов, обязательное повторное прохождение ВЛК для "ограниченно пригодных" и не только. Он вступит в силу с 18 мая.

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