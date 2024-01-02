Это нужно видеть. В NASA показали, как проходит день на Марсе

Американское космическое агентство NASA опубликовало сделанные марсоходом Curiosity снимки, показывающие, как проходит день на Красной планете.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NASA Mars, NASA Science, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о дне на Марсе и как он проходит.

Чем день на Марсе отличается от земного

Марс - четвертая планета Солнечной системы. Она относительно небольшая (седьмая по размеру и массе среди других) и имеет разреженную атмосферу.

Эта планета была названа в честь Марса - древнеримского бога войны.

Ее наклон оси, период вращения и сезонные циклы (весна, лето, осень и зима) - подобны земным.

Одни марсианские сутки - сол - длятся 24,6 земных часов. При этом один год на Красной планете состоит из 669,6 солей или 687 земных дней.

Сравнение Земли и Марса (фото: wikipedia.org)

Рельеф Марса

На Марсе есть метеоритные кратеры (как на Луне), вулканы, долины и пустыни (похожие на земные).

Там также расположены:

самая высокая среди известных в Солнечной системе гора - Олимп (22 456 м)

огромная рифтовидная система каньонов - Долина Маринера

Что "увидел" марсоход Curiosity

В конце 2023 года марсоход NASA под названием Curiosity снял 12 часов марсианского дня - от восхода солнца до его заката.

Для этого он оставался на одном и том же месте в течение нескольких недель и делал фотографии с 5:30 утра до 5:30 вечера (по местному марсианскому времени).

Передние и задние черно-белые камеры Hazcam зафиксировали, в частности, как тень марсохода на марсианской поверхности меняется в зависимости от положения Солнца.

В NASA уточнили, что в общей сложности Curiosity записал две 25-кадровых видеозаписи, которые впоследствии "свели" в небольшой файл в формате GIF.

Интересные факты о Марсе

Общая площадь поверхности Марса примерно равна всей площади Земной суши.

Ускорение свободного падения на поверхности Марса отличается от земного - объекты там имеют лишь треть "земного" веса.

Красной окраской Марс обязан "железному" минералу маггемиту.

У Марса есть два спутника - Фобос (с греческого - "страх") и Деймос (с греческого - "ужас").

Температура на поверхности Марса резко возрастает во время восхода солнца и существенно падает во время заката, поскольку у планеты нет такой густой атмосферы и океанов, как у Земли (они смягчают температурные колебания).