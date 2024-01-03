ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фейерверк в космосе? NASA показало уникальный снимок звездного взрыва

Среда 03 января 2024 17:32
UA EN RU
Фейерверк в космосе? NASA показало уникальный снимок звездного взрыва Космос скрывает в себе множество тайн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В NASA показали невероятное фото, демонстрирующее звездный взрыв в космосе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об уникальном снимке.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NASA, Wikipedia.

Что видно на фотографии

На обнародованной американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства фотографии можно увидеть, как выглядит звездный взрыв.

В результате этого процесса пыль и остатки космических тел были буквально "отброшены" в соседнюю карликовую галактику под названием Большое Магелланово Облако (она является одной из самых близких к нашей).

На фото этот процесс немного похож на земные фейерверки.

Фейерверк в космосе? NASA показало уникальный снимок звездного взрыва

Уникальное космическое явление (фото: NASA/STScI/AURA)

Отметим, что после взрыва звезды ее "обломки" могут распространяться в космосе и становиться "строительным материалом" для других звезд или планетарных систем.

Когда и как сделали уникальное фото

Опубликованное недавно фото сделали с помощью космического телескопа Хаббл еще давно - 7 июля 2003 года.

Уточняется, что с момента своего запуска в 1990 году Хаббл сменил фундаментальное понимание человечеством Вселенной.

"Hubble является самой продуктивной научной миссией в истории NASA", - отметили в космическом агентстве.

Напомним, несколько ранее в NASA показали, как проходит день на Марсе.

Смотрите также презентованный NASA "Космический трейлер 2024" о более чем 15 миссиях, экспериментах и выдающихся событиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA планети феєрверки зірки Космическая разведка