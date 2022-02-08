У неї було 16 викиднів, але все змінив "незвичайний" сон

До своїх 38 років у молодої жінки на ім'я Емми Уайт з Великобританії були дуже великі проблеми з вагітністю. Протягом 20 років вона пережила 16 викиднів. З новим коханим вона мріяла про спільну дитину, але нічого не допомагало, поки Емма не побачила "незвичайний" сон.

Зворушлива історія Емми і Джо

Коли вона зустріла свого нинішнього партнера Джо, у неї була 12-річна дочка від попередніх відносин. Однак чоловік хотів мати з нею ще дітей, а вона боялася нових невдач.

Спроби завести дитину не закінчилися, як припускала Емма. Викидні, нервові зриви, відновлення...

В кінці 2020 року Емма завагітніла, і УЗД показало, що вона виношує близнюків. На жаль, на шостому тижні у неї стався викидень. Тоді Емма сказала коханому, що у неї немає сил винести це знову. Джо прийняв і зрозумів це, і закінчив тему спроб завести дитину.

Нова звістка про вагітність стала випробуванням

Проте через кілька тижнів стало відомо, що Емма знову вагітна. Звичайно ж цей стан викликав у неї більше страху, ніж радості.

"Я кожного разу перевіряла туалет. Я навіть боялася кашляти", - зізналася Емма.

Побоювання підтвердилися: кровотеча сталася на 6-му тижні. Емму терміново доставили в лікарню Ліверпуля, де з'ясувалося, що вагітність позаматкова.

Їй навіть призначили операцію з видалення "однієї з фаллопієвих труб". Була запланована операція, в ході якої з'ясувалося, що вагітність розвивається нормально, а 38-річна Емма виношує четверню.

Емма побачила "незвичайний" сон

На 9-му тижні вагітності у неї знову почалася сильна кровотеча. Їй здавалося, що "щось випало з неї". У лікарні їй сказали, що ознак вагітності більше немає... Емма дізналася, що в одну мить втратила чотирьох дітей.

Ще через кілька тижнів жінці приснився "незвичайний сон". Вона побачила свого померлого дідуся, якого востаннє бачила в 4 роки. Від нього вона почула, що вона все ще вагітна. Тоді вони з чоловіком вирушили в лікарню.

"Мабуть, лікарі подумали, що я зійшла з розуму. Мене відзначили як "завмерла вагітність". Я була в істериці і плакала, кажучи: "Мені приснився сон. Я все ще вагітна", - розповідає Емма.

Дослідження показали, що Емма була на 12 тижні вагітності. У неї був так званий "синдром зникаючих близнюків", тому що вона втратила по одному з кожної пари близнюків і залишилася з двома.

На 37-му тижні вагітності у 38-річної жінки і її чоловіка народилися близнюки - Аврора і Офелія.

Тепер Емма і Джо підтримують інших матерів, щоб ті ніколи не втрачали надії народити дитину.

Фото: Емма і Джо з дітьми (mirror.co.uk)