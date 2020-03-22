Не виправдала надій: Меган Маркл розчарувала своїх близьких

Меган Маркл і принц Гаррі більше не є членами королівської сім'ї, що викликає неоднозначні емоції у знайомих пари. Адже наближені до них люди завжди вважали, що колишня актриса легко зможе впоратися з усіма проблемами і залишиться герцогинею.

"Гаррі і Меган відчувають сильну неприязнь до преси, але вони повинні пам'ятати, що ці ж люди колись раділи їх весіллю, їх дитині", - інформує джерело.

Наголошується, що Меган була благодійним активістом, виступала за розширення прав і можливостей жінок та рівність, що потенційно мало величезну привабливість для молоді.

Містер Фітцвільямс стверджує, що всі ці моменти вказують на те, що колишня актриса хотіла покращити життя людей, які потребують допомоги. За його словами, все це вказувало на те, що вона стане ідеальним партнером для Гаррі.



Також він зазначив: "Його колишні подруги не могли впоратися з натиском, але ми думали, що Меган зможе. До того ж, рішення Гаррі та його коханої досягти більшої незалежності обійдеться в чималу суму".

Нагадаємо, що Меган Маркл відмовилася від кар'єри в кіноіндустрії.

Ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення. Під час прощання зі своїми помічниками Сассекська розплакалася, а принц зрозумів, що позбувся деяких звань.

А також про те, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.