"Оппенгеймер", "Барби", "Корона": все номинанты на премию Золотой глобус 2024

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится в "Беверли-Хиллз" в воскресенье, 7 января 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт премии.
Полный список номинантов на Золотой глобус 2024
Лучший фильм (драма)
"Оппенгеймер"
"Убийцы цветочной луны"
"Прошлые жизни"
"Маэстро"
"Анатомия падения"
"Зона интересов"
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
"Air: Большой скачок"
"Барби"
"Американское чтиво"
"Оставленные"
"Май декабрь"
"Бедные-несчастные"
Лучший сериал (драма)
"1923"
"Корона"
"Последний из нас"
"Дипломатка"
"Утреннее шоу"
"Наследники"
Лучший сериал (мюзикл/комедия)
"Начальная школа "Эбботт"
"Барри"
"Медведь"
"Быть присяжным"
"Убийства в одном здании"
"Тед Лассо"
Лучший сценарий
"Барби"
"Бедные-несчастные"
"Оппенгеймер"
"Убийцы цветочной луны"
"Прошлые жизни"
"Анатомия падения"
Лучший мультфильм
"Мальчик и птица"
"Элементарно"
"Человек-паук: Сквозь вселенную"
"Братья Супер Марио в кино"
"Судзум, который закрывает двери"
"Заветное желание"
Лучший актер (драма)
Брэдли Купер ("Маэстро")
Леонардо ДиКаприо ("Убийцы цветочной луны")
Колман Доминго ("Растин")
Барри Кеоган ("Солтберн" 18+)
Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
Эндрю Скотт ("Мы всем чужие" 18+)
Лучший актер (мюзикл или комедия)
Николас Кейдж ("Герой наших снов")
Тимоти Шаламе ("Вонка")
Мэтт Дэймон ("Air: Большой скачок")
Пол Джаматти ("Оставленные")
Хоакин Феникс ("Все страхи Бо")
Джеффри Райт ("Американское чтиво")
Лучшая актриса в фильме (драма)
Аннет Беннинг ("Даяна Найед)
Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
Сандра Хюллер ("Анатомия падения")
Грета Ли ("Прошлые жизни")
Кэри Маллиган ("Маэстро")
Кейли Спейни ("Присцилла")
Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)
Фэнтейжа Баррино ("Цвет пурпурный")
Дженнифер Лоуренс ("Без образ")
Натали Портман ("Май декабрь")
Альма Певсти ("Опавшие листья")
Марго Робби ("Барби")
Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Лучший актер второго плана в фильме (мюзикл или комедия)