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10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Вторник 05 декабря 2023 20:41
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10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца Самые легендарные мультфильмы от Disney (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Каждый мультфильм от Disney особенный и очень интересный для детей и взрослых, поскольку каждый имеет неповторимый сюжет и магию.

РБК-Украина (проект Styler) сделало собственную подборку самых легендарных мультиков от Disney, которые взрослые и дети пересматриваются снова и снова.

101 далматинец

Представьте, что этот мультик был снят в далеком в 1961 году по мотивам одноименной повести писательницы Доди Смит. Сюжет знакомит нас с известной модельершей Стервеллой Де Вилль, которая ради того, чтобы показаться самой модной, готова сшить себе шубку из далматинцев, с которыми она очень жестоко обращается. Но как всегда - добро побеждает зло.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Король Лев

Большой во всех смыслах диснеевский мультфильм, перевыпускавшийся несколько раз в разных версиях и форматах, является зверской и немного упрощенной версией шекспировского "Гамлета" для самых маленьких. Именно об этом мы знаем маленького героя Симбу.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Дамбо

Мультфильм рассказывает нам о несправедливой судьбе маленького слоненок Дамбо, который родился не таким как все и должен преодолевать все сложности на своем пути. Но счастье, не один, а с другом Тимоти.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Красавица и чудовище

История любви прекрасной Бель и настоящего чудовища, закрывшегося от всего мира в замке из-за своего неудачного перевоплощения является одной из самых любимых и мудрых детских картин от Disney.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Белоснежка и семь гномов

Белоснежка жила со своей мачехой и год от года становилась все лучше. Королева очень ревностно относилась к вопросам красоты и обладала волшебным зеркалом, которое всегда называло ее самой красивой. Но красота Белоснежки чуть не лишила ее жизни и зарекла на жизнь в лесу с семью гномами, которые стали ей друзьями.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Бемби

Этот легендарный мультфильм снят по произведению австрийского писателя Феликса Зальтена. Он рассказывает об опасных приключениях оленя, по имени Бемби, который является принцем леса. Его приключения начинаются с самого рождения. В течение всего времени с ним попадают впросак его верные друзья.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Русалочка

История неудачной любви Ариэль, пожелавшая стать человеком, никого не оставила равнодушным. Прекрасная русалочка - дочь могущественного, подводного царя, влюбляется в смертного принца Эрика, которого она спасает от гибели роптая на смерть себя.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Душа

Магическая и очень мудрая история Джо Гарднера - учителя музыки, мечтающего выступать перед публикой. Однажды ему выпадает шанс сыграть перед известными джазовыми музыкантами в популярном Нью-Йоркском клубе, но по какой-то нелепой случайности, после падения в канализационный люк, музыкант попадает в мир душ, где встречает молодую душу с именем 22, которая никак не может определиться с тем, кем хочет стать.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Ледяное сердце

История двух сестер Эльзы и Анны, которых ждет настоящее приключение со снеговиком Олафом, борьба со злой ведьмой и неудачная любовь. Между сестрами разгорается ссора, во время которой новая королева Анна не может умерить свою силу. В результате, все королевство уходит в зимний сон, а охваченная ужасом Эльза скрывается от человеческих глаз. Но Анна не может смириться с потерей единственного родного человека и отправляется искать свою сестру, чтобы извиниться перед ней.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Зверополис

События разворачиваются в мире животных, в огромном городе во времена, когда животные делились на хищников и травоядных, а одни охотились на других оставшихся в прошлом. Теперь все животные стали умны, и научились жить вместе, не уничтожая друг друга, но все еще имея жажду показать, кто главный.

10 легендарных мультфильмов от Disney, которые до сих пор покоряют сердца

Самые легендарные мультфильмы от Disney (фото: Кинориум)

Ранее мы рассказывали о 10 лучших мультфильмах с новогодней атмосферой для семейного просмотра.

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Disney мультики