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"Оппенгеймер", "Барбі", "Корона": усі номінанти на премію Золотий глобус 2024

Номінанти на Золотий глобус 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання престижної кінопремії "Золотий глобус". Церемонія нагородження відбудеться в "Беверлі-Гіллз" у неділю, 7 січня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт премії.

Повний список номінантів на Золотий глобус 2024

Найкращий фільм (драма)

  • "Оппенгеймер"

 

  • "Вбивці квіткового місяця"
  • "Минулі життя"
  • "Маестро"
  • "Анатомія падіння"
  • "Зона інтересів"

Найкращий фільм (мюзикл/комедія)

  • "Air: Великий стрибок"
  • "Барбі"

 

  • "Американське чтиво"
  • "Залишені"
  • "Травень грудень"
  • "Бідні-нещасні"

Найкращий серіал (драма)

  • "1923"
  • "Корона"
  • "Останні з нас"

 

  • "Дипломатка"
  • "Ранкове шоу"
  • "Спадкоємці"

Найкращий серіал (мюзикл/комедія)

  • "Початкова школа "Ебботт"
  • "Баррі"
  • "Ведмідь"
  • "Бути присяжним"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Тед Лассо"

 

Найкращий сценарій

  • "Барбі"
  • "Бідні-нещасні"
  • "Оппенгеймер"
  • "Вбивці квіткового місяця"
  • "Минулі життя"

 

  • "Анатомія падіння"

Найкращий мультфільм

  • "Хлопчик і птах"
  • "Елементарно"
  • "Людина-павук: Крізь всесвіт"

 

  • "Брати Супер Маріо в кіно"
  • "Судзуме, що закриває двері"
  • "Заповітне бажання"

Найкращий актор (драма)

  • Бредлі Купер ("Маестро")
  • Леонардо ДіКапріо ("Вбивці квіткового місяця")

 

  • Колман Домінго ("Растін")
  • Баррі Кеоган ("Солтберн" 18+)
  • Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
  • Ендрю Скотт ("Ми всім чужі" 18+)

Найкращий актор (мюзикл або комедія)

  • Ніколас Кейдж ("Герой наших снів")
  • Тімоті Шаламе ("Вонка")
  • Метт Деймон ("Air: Великий стрибок")
  • Пол Джаматті ("Залишені")

 

  • Хоакін Фенікс ("Усі страхи Бо")
  • Джеффрі Райт ("Американське чтиво")

Найкраща актриса у фільмі (драма)

  • Аннет Бенінг ("Даяна Найед)
  • Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткового місяця")
  • Сандра Хюллер ("Анатомія падіння")

 

  • Грета Лі ("Минулі життя")
  • Кері Малліган ("Маестро")
  • Кейлі Спейні ("Прісцилла")

Найкраща актриса у фільмі (мюзикл/комедія)

  • Фентейжа Барріно ("Колір пурпурний")
  • Дженніфер Лоуренс ("Без образ")
  • Наталі Портман ("Травень грудень")

 

  • Альма Певсті ("Опале листя")
  • Марго Роббі ("Барбі")
  • Емма Стоун ("Бідні-нещасні")

Найкращий актор другого плану у фільмі (мюзикл або комедія)

  • Раян Гослінг ("Барбі")
  • Роберт-Дауні молодший ("Оппенгеймер")
  • Чарльз Мелтон ("Травень грудень")
  • Марк Руффало ("Бідні-нещасні")

 

  • Віллем Дефо ("Бідні-нещасні")
  • Роберт де Ніро ("Вбивці квіткового місяця")

Раніше ми розповідали, що на війні загинув один із творців українських фільмів "Захар Беркут" та "Кіборги".

Також дивіться список з 10 легендарних мультфільмів від Disney, які досі підкорюють серця.

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