ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Оппенгеймер", "Барби", "Корона": все номинанты на премию Золотой глобус 2024

Понедельник 11 декабря 2023 17:55
UA EN RU
"Оппенгеймер", "Барби", "Корона": все номинанты на премию Золотой глобус 2024 Номинанты на Золотой глобус 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится в "Беверли-Хиллз" в воскресенье, 7 января 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт премии.

Полный список номинантов на Золотой глобус 2024

Лучший фильм (драма)

  • "Оппенгеймер"

  • "Убийцы цветочной луны"
  • "Прошлые жизни"
  • "Маэстро"
  • "Анатомия падения"
  • "Зона интересов"

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

  • "Air: Большой скачок"
  • "Барби"

  • "Американское чтиво"
  • "Оставленные"
  • "Май декабрь"
  • "Бедные-несчастные"

Лучший сериал (драма)

  • "1923"
  • "Корона"
  • "Последний из нас"

  • "Дипломатка"
  • "Утреннее шоу"
  • "Наследники"

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

  • "Начальная школа "Эбботт"
  • "Барри"
  • "Медведь"
  • "Быть присяжным"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Тед Лассо"

Лучший сценарий

  • "Барби"
  • "Бедные-несчастные"
  • "Оппенгеймер"
  • "Убийцы цветочной луны"
  • "Прошлые жизни"

  • "Анатомия падения"

Лучший мультфильм

  • "Мальчик и птица"
  • "Элементарно"
  • "Человек-паук: Сквозь вселенную"

  • "Братья Супер Марио в кино"
  • "Судзум, который закрывает двери"
  • "Заветное желание"

Лучший актер (драма)

  • Брэдли Купер ("Маэстро")
  • Леонардо ДиКаприо ("Убийцы цветочной луны")

  • Колман Доминго ("Растин")
  • Барри Кеоган ("Солтберн" 18+)
  • Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
  • Эндрю Скотт ("Мы всем чужие" 18+)

Лучший актер (мюзикл или комедия)

  • Николас Кейдж ("Герой наших снов")
  • Тимоти Шаламе ("Вонка")
  • Мэтт Дэймон ("Air: Большой скачок")
  • Пол Джаматти ("Оставленные")

  • Хоакин Феникс ("Все страхи Бо")
  • Джеффри Райт ("Американское чтиво")

Лучшая актриса в фильме (драма)

  • Аннет Беннинг ("Даяна Найед)
  • Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
  • Сандра Хюллер ("Анатомия падения")

  • Грета Ли ("Прошлые жизни")
  • Кэри Маллиган ("Маэстро")
  • Кейли Спейни ("Присцилла")

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

  • Фэнтейжа Баррино ("Цвет пурпурный")
  • Дженнифер Лоуренс ("Без образ")
  • Натали Портман ("Май декабрь")

  • Альма Певсти ("Опавшие листья")
  • Марго Робби ("Барби")
  • Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Лучший актер второго плана в фильме (мюзикл или комедия)

  • Райан Гослинг ("Барби")
  • Роберт-Дауни младший ("Оппенгеймер")
  • Чарльз Мелтон ("Май декабрь")
  • Марк Руффало ("Бедные-несчастные")

  • Виллем Дефо ("Бедные-несчастные")
  • Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны")

Ранее мы рассказывали, что на войне погиб один из создателей украинских фильмов "Захар Беркут" и "Киборги".

Также смотрите список из 10 легендарных мультфильмов от Disney, которые по-прежнему покоряют сердца.

Читайте РБК-Украина в Google News
актори фільми голівуд зірки Золотой глобус