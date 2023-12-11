"Оппенгеймер", "Барби", "Корона": все номинанты на премию Золотой глобус 2024
Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится в "Беверли-Хиллз" в воскресенье, 7 января 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт премии.
Полный список номинантов на Золотой глобус 2024
Лучший фильм (драма)
- "Оппенгеймер"
- "Убийцы цветочной луны"
- "Прошлые жизни"
- "Маэстро"
- "Анатомия падения"
- "Зона интересов"
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
- "Air: Большой скачок"
- "Барби"
- "Американское чтиво"
- "Оставленные"
- "Май декабрь"
- "Бедные-несчастные"
Лучший сериал (драма)
- "1923"
- "Корона"
- "Последний из нас"
- "Дипломатка"
- "Утреннее шоу"
- "Наследники"
Лучший сериал (мюзикл/комедия)
- "Начальная школа "Эбботт"
- "Барри"
- "Медведь"
- "Быть присяжным"
- "Убийства в одном здании"
- "Тед Лассо"
Лучший сценарий
- "Барби"
- "Бедные-несчастные"
- "Оппенгеймер"
- "Убийцы цветочной луны"
- "Прошлые жизни"
- "Анатомия падения"
Лучший мультфильм
- "Мальчик и птица"
- "Элементарно"
- "Человек-паук: Сквозь вселенную"
- "Братья Супер Марио в кино"
- "Судзум, который закрывает двери"
- "Заветное желание"
Лучший актер (драма)
- Брэдли Купер ("Маэстро")
- Леонардо ДиКаприо ("Убийцы цветочной луны")
- Колман Доминго ("Растин")
- Барри Кеоган ("Солтберн" 18+)
- Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
- Эндрю Скотт ("Мы всем чужие" 18+)
Лучший актер (мюзикл или комедия)
- Николас Кейдж ("Герой наших снов")
- Тимоти Шаламе ("Вонка")
- Мэтт Дэймон ("Air: Большой скачок")
- Пол Джаматти ("Оставленные")
- Хоакин Феникс ("Все страхи Бо")
- Джеффри Райт ("Американское чтиво")
Лучшая актриса в фильме (драма)
- Аннет Беннинг ("Даяна Найед)
- Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
- Сандра Хюллер ("Анатомия падения")
- Грета Ли ("Прошлые жизни")
- Кэри Маллиган ("Маэстро")
- Кейли Спейни ("Присцилла")
Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)
- Фэнтейжа Баррино ("Цвет пурпурный")
- Дженнифер Лоуренс ("Без образ")
- Натали Портман ("Май декабрь")
- Альма Певсти ("Опавшие листья")
- Марго Робби ("Барби")
- Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Лучший актер второго плана в фильме (мюзикл или комедия)
- Райан Гослинг ("Барби")
- Роберт-Дауни младший ("Оппенгеймер")
- Чарльз Мелтон ("Май декабрь")
- Марк Руффало ("Бедные-несчастные")
- Виллем Дефо ("Бедные-несчастные")
- Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны")
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