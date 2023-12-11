"Оппенгеймер", "Барбі", "Корона": усі номінанти на премію Золотий глобус 2024
Голлівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання престижної кінопремії "Золотий глобус". Церемонія нагородження відбудеться в "Беверлі-Гіллз" у неділю, 7 січня 2024 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт премії.
Повний список номінантів на Золотий глобус 2024
Найкращий фільм (драма)
- "Оппенгеймер"
- "Вбивці квіткового місяця"
- "Минулі життя"
- "Маестро"
- "Анатомія падіння"
- "Зона інтересів"
Найкращий фільм (мюзикл/комедія)
- "Air: Великий стрибок"
- "Барбі"
- "Американське чтиво"
- "Залишені"
- "Травень грудень"
- "Бідні-нещасні"
Найкращий серіал (драма)
- "1923"
- "Корона"
- "Останні з нас"
- "Дипломатка"
- "Ранкове шоу"
- "Спадкоємці"
Найкращий серіал (мюзикл/комедія)
- "Початкова школа "Ебботт"
- "Баррі"
- "Ведмідь"
- "Бути присяжним"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Тед Лассо"
Найкращий сценарій
- "Барбі"
- "Бідні-нещасні"
- "Оппенгеймер"
- "Вбивці квіткового місяця"
- "Минулі життя"
- "Анатомія падіння"
Найкращий мультфільм
- "Хлопчик і птах"
- "Елементарно"
- "Людина-павук: Крізь всесвіт"
- "Брати Супер Маріо в кіно"
- "Судзуме, що закриває двері"
- "Заповітне бажання"
Найкращий актор (драма)
- Бредлі Купер ("Маестро")
- Леонардо ДіКапріо ("Вбивці квіткового місяця")
- Колман Домінго ("Растін")
- Баррі Кеоган ("Солтберн" 18+)
- Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
- Ендрю Скотт ("Ми всім чужі" 18+)
Найкращий актор (мюзикл або комедія)
- Ніколас Кейдж ("Герой наших снів")
- Тімоті Шаламе ("Вонка")
- Метт Деймон ("Air: Великий стрибок")
- Пол Джаматті ("Залишені")
- Хоакін Фенікс ("Усі страхи Бо")
- Джеффрі Райт ("Американське чтиво")
Найкраща актриса у фільмі (драма)
- Аннет Бенінг ("Даяна Найед)
- Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткового місяця")
- Сандра Хюллер ("Анатомія падіння")
- Грета Лі ("Минулі життя")
- Кері Малліган ("Маестро")
- Кейлі Спейні ("Прісцилла")
Найкраща актриса у фільмі (мюзикл/комедія)
- Фентейжа Барріно ("Колір пурпурний")
- Дженніфер Лоуренс ("Без образ")
- Наталі Портман ("Травень грудень")
- Альма Певсті ("Опале листя")
- Марго Роббі ("Барбі")
- Емма Стоун ("Бідні-нещасні")
Найкращий актор другого плану у фільмі (мюзикл або комедія)
- Раян Гослінг ("Барбі")
- Роберт-Дауні молодший ("Оппенгеймер")
- Чарльз Мелтон ("Травень грудень")
- Марк Руффало ("Бідні-нещасні")
- Віллем Дефо ("Бідні-нещасні")
- Роберт де Ніро ("Вбивці квіткового місяця")
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