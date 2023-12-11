"Оппенгеймер", "Барбі", "Корона": усі номінанти на премію Золотий глобус 2024

Голлівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання престижної кінопремії "Золотий глобус". Церемонія нагородження відбудеться в "Беверлі-Гіллз" у неділю, 7 січня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт премії.

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